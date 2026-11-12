Sin estar movilizados: Grandes gremios de camioneros alcanzan acuerdo con el Gobierno

Esta tarde, los grandes gremios de camioneros aseguraron que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno de cara a las demandas planteadas por la agrupación durante los últimos días.

Cabe recordar que quienes confirmaron este acuerdo no se encuentran movilizados ni paralizados junto a los pequeños y medianos camioneros.

El entendimiento fue alcanzado por las directivas de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), ChileTransporte y federaciones regionales, en citas con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a subsecretarios y equipos técnicos.

Entre los principales puntos del acuerdo se encuentra una rebaja de $142 por litro en el precio del diésel, que se hará efectiva desde la próxima semana, luego de que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley con carácter de discusión inmediata para anular el alza de $42 aplicada desde este jueves. Los $100 adicionales corresponden al marco de los puntos negociados durante esta jornada. El nuevo techo se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2027.

Además, el acuerdo incorpora otros puntos, como un ajuste en los porcentajes de recuperación o reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, beneficio que se renovará hasta diciembre de 2027.

Otros de los tópicos considerados son la implementación de un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro del Impuesto Específico a los Combustibles, producto de la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Tras ello, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, afirmó que “siempre el foco nuestro ha estado en defender al pequeño camionero, que desde el bencinazo de marzo se ha ido quedando sin trabajo y con la angustia de no poder operar por las sucesivas alzas del diésel”.

El comunicado de la CNTC

El entendimiento también contempla la extensión del reintegro del impuesto específico al diésel hasta diciembre de 2027, con porcentajes de recuperación diferenciados según los ingresos anuales de cada empresa: 90% para aquellas con hasta 6.000 UF, 65% para las que facturen entre 6.000 y 20.000 UF, y 50% para las que superen ese monto.

Además, se acordó impulsar un proyecto de ley con suma urgencia para reajustar las tarifas de transporte y establecer pagos por los tiempos de espera en los puntos de carga y descarga.

El acuerdo también considera un mecanismo para evitar el efecto del impuesto negativo sobre el reintegro del tributo debido a la aplicación del Mepco.

Pese al acuerdo alcanzado entre los grandes gremios del transporte de carga y el Gobierno, otras agrupaciones que participan en las movilizaciones descartaron deponer las protestas tras reunirse con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

Entre ellas se encuentran el movimiento No + Tag, motociclistas y asociaciones gremiales de buses interurbanos, operadores de grúas y tolvas, quienes buscan plantear sus propias demandas ante las autoridades ministeriales.