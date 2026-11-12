Subsidio Eléctrico 2027: ¿Cuándo comienza la postulación a la sexta convocatoria y cuáles son los requisitos?

Esta jornada, el Ministerio de Energía anunció la fecha en que comenzará la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio que permite a los hogares que cumplen determinados requisitos acceder a un descuento en sus cuentas de electricidad.

Por ello, nuevamente las familias de menores ingresos del país podrán optar a rebajas mensuales de las cuentas de luz durante el primer semestre de este 2027.

¿Desde cuándo se puede postular?

A través de sus redes sociales, la cartera informó que el nuevo proceso de postulación estará disponible a partir del lunes 7 de diciembre.

“¡Prepárate para la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico!”, se lee en el posteo, recordando que el beneficio está dirigido a hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), entre otros grupos.

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¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar este beneficio, se deben cumplir con los siguientes requerimientos:

Tener 18 años o más.

Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución de electricidad.

Encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el RSH.

Cabe recordar que si una persona que integra su hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, se podrá solicitar el beneficio independiente del tramo de calificación socioeconómica.

Para asignar la ayuda estatal, se dará prioridad a hogares con personas electrodependientes, también a aquellos que pertenezcan al tramo del 0% al 40% del RSH y donde vivan personas sujetas de cuidado, niños, niñas y adolescentes, personas cuidadoras o adultos mayores.

¿Cómo postular?

Una vez inicie el proceso, las personas podrán realizar la solicitud a través del sitio web www.subsidioelectrico.cl, presionando el botón “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

Al igual que se puede realizar de forma presencial en las oficinas de ChileAtiende.