Demanda de litio crecerá 25% este año impulsada por los centros de datos pero se moderará a 8% en 2027

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) prevé buenas perspectivas para el precio del litio en 2026 y 2027. Según el informe “Mercado del Litio: Desarrollo y Proyecciones”, presentado este jueves, el carbonato de litio promediaría US$ 19.000 la tonelada en el cuarto trimestre de este año y US$ 18.500 en 2027.

El precio del carbonato de litio llegó a US$ 18.950 la tonelada el 24 de septiembre, con un alza de 43% respecto del 5 de enero. Así, en los primeros nueve meses del año se consolidó un nivel de precios muy superior al de 2025, cuando a mediados de año el mineral llegó a cotizar cerca de US$ 7.350 la tonelada.

Cochilco explica las dos fases que marcaron el precio del litio

Según Cochilco, la trayectoria del precio este año tuvo dos fases. Entre enero y la primera mitad de mayo, el litio mostró un alza pronunciada, impulsada por las expectativas de un mayor consumo de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y por el riesgo de suministro tras la prohibición de exportaciones de Zimbabue.

Luego vino una leve corrección, por la reanudación de los envíos desde el país africano y por señales de una demanda más moderada de autos eléctricos en China.

En cuanto a la demanda, Cochilco proyecta que alcanzará 2,08 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2026, un alza de 25% anual, y 2,25 millones de toneladas en 2027, un 8% más.

Las baterías para autos eléctricos concentrarían el 57,5% del consumo de este año, y los sistemas de almacenamiento de energía, el 32%.

Centros de datos e inteligencia artificial impulsan demanda de litio

El informe explica que el dinamismo del almacenamiento responde en gran medida al avance de los centros de datos, infraestructura clave para la inteligencia artificial, que demandan cada vez más energía generada por fuentes renovables como la solar y la eólica, que necesitan ser almacenadas para despacharse sin intermitencias.

En cambio, la demanda de autos eléctricos se ha desacelerado, especialmente en China, tras el término de los subsidios al sector.

Por el lado de la oferta, el mercado estuvo marcado por la prohibición de exportaciones de Zimbabue en febrero, que se levantó en abril bajo un sistema de cuotas. El país africano estableció, además, que desde 2027 solo podrá exportarse litio procesado, lo que traslada un posible riesgo de suministro al próximo año.

A ello se sumaron la reactivación de minas en Australia entre junio y julio y la revocación, en septiembre, del permiso ambiental del yacimiento chino Jianxiawo, que representaría cerca del 3% de la oferta mundial de mina en 2027.

Mercado del litio tendría déficit en 2026 y superávit en 2027

Con esto, Cochilco estima que el mercado tendrá un déficit de 79.000 toneladas de LCE en 2026, atribuible a la sólida demanda del almacenamiento de energía y a una oferta más restrictiva.

En 2027, en cambio, pasaría a un superávit de 42.000 toneladas, con la entrada gradual de nueva oferta.

Chile se mantiene como el tercer productor mundial de litio, con 311.300 toneladas de LCE en 2025. Para este año, Cochilco proyecta una producción de 325.000 toneladas, y de 335.000 en 2027.

El alza de precios ya se refleja en los envíos. Las exportaciones chilenas de litio sumaron US$ 3.713 millones entre enero y julio, un alza de 194,2% respecto de igual período del año anterior, y ya superan los US$ 2.370 millones exportados en todo 2025.

China se mantiene como el principal destino, con el 75% de los envíos en los primeros siete meses del año.