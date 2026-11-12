Ministra Chomalí cuestiona uso de cigarrillos en obras de teatro: “No podemos seguir romantizando una conducta que enferma y mata”

Esta jornada, la ministra de Salud, May Chomalí, denunció un hecho que presenció durante un musical, lo que abrió un debate sobre el uso de cigarros en el teatro y en obras audiovisuales.

A través de una carta compartida en El Mercurio, la secretaria de Estado alertó por el uso de estos elementos en el rubro. Chomalí comenzó destacando que “el jueves pasado tuve la oportunidad de disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel, con un elenco de actores, actrices y músicos cuyo talento merece todo nuestro reconocimiento”.

Pese a ello, añadió que “hubo una escena que no puedo dejar pasar: uno de los personajes principales entró más de una vez a escena con un cigarrillo encendido en la boca, que espero haya sido de utilería”.

La titular de Salud expresó su preocupación por la presencia de un cigarrillo en la obra. “Más allá de la prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público, preocupa la señal que se transmite al normalizar el consumo de tabaco como parte de un espectáculo“, dice en su carta.

Incluso, apuntó que la cultura y la salud pública son temas que no deben ir por separado, e invitó a directores, guionistas y actores a reflexionar respecto a este tema.

“El arte tiene la libertad de representar distintas realidades, pero esa libertad también invita a reflexionar sobre su impacto. No podemos seguir romantizando una conducta que enferma y mata a miles de personas cada año“, cerró.