Cámara Baja autoriza ingreso del director de Dipres a la discusión del Presupuesto 2027

Esta jornada, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), comunicó que los Comités de la Cámara autorizarán este jueves el ingreso a la sala al director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, durante la discusión del Presupuesto 2027.

Lo anterior se da luego de que la oposición no entregara previamente la unanimidad para admitir su presencia en la sala, en señal de protesta por la continuidad en el cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo, criticado por su rol en la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

Según confirmó el diputado Raúl Leiva (PS), en representación de los comités de oposición, esta medida se mantendría mientras no se entregara desde el Ministerio de Justicia la información acerca de los decretos de rebaja de penas, hecho que se cumplicó este miércoles.

En tanto, el secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, también confirmó el acuerdo y detalló las condiciones que deberá cumplir el director de la Dipres para ingresar a la sala.

“Los comités acordaron autorizar, en los términos que ha señalado el señor presidente, al señor director de presupuestos a la sala de la corporación durante la discusión de la Ley de Presupuestos, cuando no se encuentre presente el señor ministro de Hacienda“, detalló.