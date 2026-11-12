“Duelo de Leyendas”: Sernac buscará que organizadores devuelvan el dinero a consumidores afectados por la no realización del evento

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio inicio a un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Intersportainment y con Punto Ticket.

Esto, con el objetivo de restituir el dinero a los consumidores afectados tras la no realización del “Duelo de Leyendas América 2026”, el cual se iba a realizar en el Estadio Claro Arena y en el Hotel Marriott Santiago a fines de marzo pasado.

La determinación del Servicio ocurrió luego de llevar adelante diversas gestiones previas, tras el retraso y la falta de información sobre la devolución a las personas que compraron entradas, cuyos valores variaban entre los $28 mil y $402 mil.

El evento deportivo estaba programado entre el 27 y 29 de marzo pasado e iban a participar reconocidos exfutbolistas internacionales, como el brasileño Ronaldinho, el uruguayo Diego Lugano, el argentino Juan Pablo Sorín, entre otros deportistas chilenos.

El show también incluía algunas actividades exclusivas previas, como la “Gala de Leyendas + Meet & Greet” en el Hotel Marriott Santiago; sin embargo, previo a su realización, se informó que no se llevarían a cabo.

El ente fiscalizador recibió cerca de 600 reclamos relacionados con el “Duelo de Leyendas”.