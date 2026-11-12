Gobierno congela las bencinas hasta febrero: ¿Cómo responden América Latina, Europa y EE.UU. a la crisis de los combustibles?

El Gobierno ingresó un proyecto de ley para contener las alzas de la gasolina y el diésel, en medio del paro de camioneros que se mantiene en distintas rutas del país. La iniciativa se suma a una larga lista de respuestas de gobiernos de todo el mundo desde que el conflicto en Medio Oriente disparó el precio de los combustibles.

Según el Global Policy Tracker del Fondo Monetario Internacional (FMI), a septiembre se habían anunciado 1.216 medidas en 175 economías, con un predominio de las fiscales.

NEGOCIOS ¿Cómo enfrentan otros países el alza de los combustibles? Canadá EE.UU. México Colombia Perú Brasil Argentina Chile Japón RU ALE FRA ESP ITA POR ¿Qué significa cada color? ■ Congelamiento

Chile y Colombia ■ Subsidio

Brasil, Perú y Japón ■ Rebaja de impuestos

México, Argentina, Canadá, Alemania y Reino Unido ■ Apoyo al transporte

España, Portugal e Italia ■ Liberación de reservas

Francia □ Solo medidas estatales

EE.UU. Fuente: Ministerio de Hacienda, FMI (Global Policy Tracker), Banco Mundial y gobiernos de cada país. Elaboración: CNN Chile.

¿Qué medidas contempla el proyecto del Gobierno en Chile?

La primera medida revierte el alza de cerca de $40 por litro que registraron el diésel y las bencinas de 93 y 97 octanos el 11 de noviembre. Para ello, el Ministerio de Hacienda podrá dictar, por única vez y antes del 24 de noviembre, un decreto que fije el componente variable del impuesto específico, de modo que los precios vuelvan a los vigentes al 4 de noviembre.

La segunda impide nuevas alzas de la gasolina y el diésel hasta el 3 de febrero de 2027. Solo se limitan las subidas, por lo que si el precio internacional cae, el precio interno también baja. Una vez vencido el plazo, volverán a regir las reglas generales del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Las otras dos medidas apuntan a los transportistas. Cuando el MEPCO genere montos negativos de recuperación del impuesto específico, que hoy los obligan a pagarle al fisco, estos se descontarán de los créditos de IVA. Además, durante 2027, la devolución del impuesto específico al diésel para el transporte de carga subirá desde el 20% actual a entre 31% y 80%, según los ingresos de cada empresa.

Según el informe financiero, el paquete tendrá un costo fiscal de US$ 176 millones en 2026 y de US$ 372 millones en 2027, cerca de US$ 547 millones en total.

A ello se suma lo que el Estado ya ha desembolsado a través del MEPCO, cuyo impacto fiscal entre el 5 de marzo y el 5 de noviembre alcanzó cerca de US$ 1.422 millones.

Brasil, Perú y México: subsidios y rebajas tributarias a los combustibles

En la región predominan los subsidios directos. Brasil entrega una subvención de R$ 2,12 por litro de diésel a productores e importadores, a la que se suman R$ 1,40 adicionales para el diésel importado. Perú, en tanto, aprobó un subsidio de hasta 4 soles por galón de diésel para los transportistas formales de carga y pasajeros.

México dejó en cero el impuesto especial (IEPS) al diésel, al que suma un apoyo adicional de 1,09 pesos por litro, y acordó con las gasolineras un tope voluntario de precios.

Colombia, por su parte, mantuvo estables los precios de la gasolina y el diésel en noviembre con cargo a su fondo de estabilización, un mecanismo similar al MEPCO, mientras que Argentina postergó los aumentos de los impuestos a los combustibles.

España, Portugal e Italia aplicaron ayudas al transporte de carga

Varios países europeos aplicaron ayudas específicas para los transportistas, en algunos casos tras protestas similares a las que hoy se viven en Chile.

España combina una rebaja del impuesto a los hidrocarburos con una ayuda adicional al gasóleo profesional de 5 céntimos de euro por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre. Portugal compensa hasta el 70% del sobrecosto del combustible a las empresas de transporte.

En Italia, tras las movilizaciones de camioneros de octubre, el gobierno aprobó créditos tributarios al diésel para el sector y suspendió hasta marzo el pago de los leasing de camiones. Francia, en tanto, optó por liberar 10 millones de barriles de diésel de sus reservas estratégicas para bajar el precio en las estaciones de servicio.

Alemania, Reino Unido y Estados Unidos optan por rebajas tributarias

Las grandes economías del continente apostaron por rebajas tributarias generales. Alemania redujo su impuesto a la energía en 14,04 céntimos de euro por litro entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, y el Reino Unido extendió hasta fin de año la rebaja de 5 peniques por litro en el impuesto a los combustibles, junto con un alivio tributario para los camiones.

En EE.UU., la propuesta de suspender el impuesto federal a los combustibles, de 18,4 centavos de dólar por galón en la gasolina y 24,4 centavos en el diésel, no ha prosperado en el Congreso, pese al respaldo del presidente Donald Trump.

Así, han sido algunos estados los que han actuado. Georgia y Ohio suspendieron o redujeron sus impuestos al diésel, en un contexto en que el precio de ese combustible llegó a un récord de US$ 6,52 por galón en septiembre.

Por su parte, Canadá suspendió su impuesto federal a la gasolina y el diésel y en septiembre extendió la medida. Japón, en tanto, subsidia la gasolina para mantener su precio cerca de los 170 yenes por litro.