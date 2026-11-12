Confederación de Fuerzas del Norte continúa paro pese a propuesta del Gobierno y desafía eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado

El presidente de la Confederación de Fuerzas del Norte, Cristián Sandoval, afirmó que no están conformes con la propuesta que planteó ayer el Gobierno y que están dispuestos a mantener la movilización.

En un punto de prensa, también desafió la eventual aplicación de la ley de seguridad del Estado.

“No importa que nos apliquen la ley de seguridad interior del Estado. Nosotros estamos reclamando algo justo, nosotros no somos delincuentes Y creo que el gobierno tiene que empatizar con eso”, sostuvo.

Respecto a los dichos desde el Ejecutivo sobre que no habrá más espacio para negociar y que lo ofrecido ayer miércoles es lo máximo, Sandoval apuntó a que el ministro Alvarado “ha tratado de hacer todo el esfuerzo. Pero aquí nosotros necesitamos al de Hacienda para que pueda explicar por qué no se ha hecho la rebaja que corresponde”.

También señaló que hasta el momento no tienen ninguna reunión agendada con el Gobierno y que “estamos esperando, pero aquí vamos a estar. Nosotros estamos llanos al diálogo”.

“Al gobierno le decimos las cosas como son, a (Sergio) Pérez y a (Juan) Araya también, y si a ellos les molesta, bueno, eso es lo que nosotros transmitimos. Desde las personas que son humildes, del trabajador que vive de su camión”, agregó.

Consultado sobre cuál sería una manera de deponer la movilización, Sandoval contestó: “Nosotros queremos que el gobierno nos rebaje lo que nos corresponde. La matemática es súper fácil, son más de 20 dólares”.

Sobre una posible aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, reiteró: “¿Por qué nos va a preocupar? Si nosotros no estamos manifestando. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. ¿Por qué me va a llevar preso el gobierno? ¿Porque me estoy manifestando en mi legítimo derecho?”

Y añadió: “Si el gobierno quiere apagar el fuego con gasolina, bienvenido sea”.

El líder de la confederación también dijo que el ministro Jorge Quiroz “tiene que dar la cara, no tiene que mandar un subsecretario (…) desde marzo está escondido”.