Quintero-Puchuncaví: Estudios de la U. de Chile detectan presencia de metales pesados en el aire y en entornos escolares

Tres estudios realizados por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile detectaron la presencia de metales pesados en Quintero y Puchuncaví.

Los análisis estudiaron las “limitaciones de la red convencional de monitoreo, las sustancias y condiciones meteorológicas que podrían intervenir en las crisis, los peaks horarios de elementos potencialmente tóxicos y su presencia en seis entornos escolares”.

En las muestras se encontraron altas concentraciones de arsénico, plomo, cobre, zinc y otros elementos durante las noches y madrugadas.

Los resultados, si bien no resuelven todavía el origen de los numerosos casos que la autoridad sanitaria calificó como compatibles con intoxicación ni atribuyen responsabilidades específicas, revelan “puntos ciegos” de los sistemas de monitoreo y muestran que una vigilancia de mayor resolución podría contribuir a anticipar y prevenir futuras emergencias.

Una de las investigaciones analizó 12 años de información, entre 2010 y 2021, proveniente de 10 estaciones de la red oficial de monitoreo ambiental. Fue encabezada por el académico y doctor en Química Richard Toro, quien examinó las concentraciones de material particulado PM10 y PM2,5, SO2, monóxido de carbono, ozono y dióxido de nitrógeno.

Asimismo, se identificó al material particulado y el SO2 “como los contaminantes regulados más críticos. Si bien los promedios anuales generalmente se mantuvieron bajo los límites de la normativa chilena, la comparación con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró una realidad distinta, ya que algunas estaciones registraron más de 50 días al año sobre la recomendación diaria para PM2,5 y hasta 309 días sobre la recomendación para SO2”.

El académico indicó que “en este caso, la exposición a PM2,5 se asocia con inflamación, estrés oxidativo y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Cuando esa exposición es de largo plazo, podría ocasionar también algunos tipos de cáncer y mortalidad prematura. Otro contaminante muy importante en la zona es el dióxido de azufre. Ahí, la exposición aguda a altas concentraciones también puede agravar problemas respiratorios, especialmente en personas susceptibles”.

De acuerdo con la casa de estudios, el hallazgo más revelador surgió a raíz del “análisis de la correlación entre los distintos casos calificados como compatibles con intoxicación y el registro de contaminantes monitoreados, ya que en numerosos casos las concentraciones de PM10, PM2,5 y SO2 no superaron los límites establecidos o no alcanzaron niveles que permitieran explicar la gravedad y extensión de los síntomas presentados por la población”.

Toro explicó que “los registros ambientales analizados no bastan para explicar los eventos de síntomas agudos reportados por la población, como náuseas, mareos y dolores de cabeza. Esta limitación exige ampliar la investigación de contaminantes y vincular las mediciones con información clínica y de exposición para esclarecer las causas de estos episodios, sin descartar posibles contribuciones de los contaminantes ya monitoreados”.

“Una de las conclusiones del estudio es que se instalen estaciones de monitoreo que no midan solamente contaminantes criterio, sino también otros contaminantes no regulados. La instalación de un ‘supersitio’ de monitoreo permitiría establecer hipótesis mucho más certeras sobre las causas de estos eventos sanitarios masivos en la zona”, sostuvo.