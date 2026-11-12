GTA VI vs. GTA V: Cuántos kilómetros mediría una vuelta completa alrededor de sus mapas

A pocos días del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), previsto para el próximo 19 de noviembre, una comparación entre los mapas de la nueva entrega y su antecesor permite dimensionar la extensión del mundo abierto que prepara Rockstar Games.

Mediante la plataforma interactiva State of Leonida (que reconstruyó su propia versión del mapa del juego a base de la información recolectada por medio de filtraciones y material oficial), se realizó un trazado manual alrededor del contorno de ambos mapas, con el objetivo de calcular cuántos kilómetros representa dar una vuelta completa a los escenarios de GTA VI y GTA V.

El resultado arrojó 53,53 kilómetros para rodear el mapa de Leonida, mientras que el recorrido equivalente alrededor de San Andreas, escenario de GTA V, alcanzó los 26,67 kilómetros.

Esto representa una diferencia de 26,86 kilómetros: el trazado del nuevo videojuego tiene prácticamente el doble de longitud que el realizado en su antecesor.

GTA VI vs. GTA V: ¿cuánto mide una vuelta completa a cada mapa?

Para realizar la comparación se marcaron puntos sucesivos alrededor de los límites de ambos territorios, hasta completar un circuito cerrado y obtener la distancia total de cada trazado.

Las mediciones arrojaron los siguientes resultados:

GTA VI (Leonida): 53,53 kilómetros.

53,53 kilómetros. GTA V (San Andreas): 26,67 kilómetros.

La comparación considera exclusivamente la longitud de los circuitos dibujados sobre los mapas, por lo que no representa una medición de la superficie total en kilómetros cuadrados ni garantiza que todo el trayecto pueda realizarse dentro del juego.

Leonida, el nuevo escenario de GTA VI

La nueva entrega de Rockstar Games trasladará a los jugadores al estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, que incluye el regreso de Vice City y distintas zonas rurales, costeras y naturales.

Entre los territorios presentados por la desarrolladora se encuentran Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Mount Kalaga National Park, además de Vice City.

GTA VI se estrenará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una historia protagonizada por Jason y Lucia.