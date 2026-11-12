“Gracias a Dios, hoy no es parlamentario”: La dura respuesta del oficialismo a Larraín por ley de rebajas de penas

Las críticas del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI) a la propuesta de eliminar las rebajas de condenas provocaron una serie de respuestas desde el oficialismo, donde parlamentarios republicanos, de Renovación Nacional y de su propio partido defendieron la derogación del beneficio carcelario.

La controversia surgió después de que Larraín cuestionara, en una columna publicada en La Tercera, la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de respaldar un proyecto para derogar la Ley 19.856, que permite reducir las penas de internos con comportamiento sobresaliente.

El exsecretario de Estado advirtió que eliminar este mecanismo sin implementar una política integral de reinserción podría aumentar la reincidencia y agravar la situación penitenciaria.

“El afán del gobierno —que se suma al del parlamento— de solucionar el dilema derogando la ley de rebajas de condenas de 2003 lo agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo”, sostuvo.

Si bien reconoció la posibilidad de reformular la normativa, Larraín planteó que su eliminación privaría al sistema penitenciario de una herramienta que incentiva la rehabilitación.

La respuesta del oficialismo a Hernán Larraín

Desde el Partido Republicano, el diputado Alejandro Riquelme rechazó los argumentos del exministro y cuestionó lo que considera un énfasis excesivo en los beneficios para personas condenadas.

“Discrepo profundamente del exministro Larraín. A mi juicio, estas posiciones garantistas han contribuido a la inseguridad que vivimos”, afirmó.

El parlamentario agregó que “gracias a Dios, hoy Larraín no es diputado ni senador” y sostuvo que la decisión de derogar la normativa corresponde al Congreso y al Ejecutivo.

En la misma línea, el senador Andrés Longton (RN), uno de los impulsores del proyecto, aseguró que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de reinserción, sino trasladarlos a un nuevo sistema.

“No podemos seguir avalando un sistema que hoy día, y hace un buen tiempo, está liberando a delincuentes a pesar de su alto riesgo delictual”, sostuvo.

Las críticas también llegaron desde la propia UDI. El diputado Eduardo Cretton argumentó que la normativa fue elaborada en un contexto de seguridad distinto al actual, mientras que el senador Iván Moreira defendió su derogación y reemplazo por una legislación que restrinja el acceso a beneficios.

“Ya no basta con ‘parchar’ una ley, que además, fue hecha para otros tiempos, otro Chile”, afirmó Moreira.

Walker respalda advertencia del exministro

Una postura distinta manifestó el senador independiente Matías Walker, quien coincidió con Larraín en que la eliminación general del beneficio podría tener consecuencias para el funcionamiento de las cárceles.

El parlamentario planteó que la respuesta debería concentrarse en reforzar la exclusión de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en lugar de suprimir las rebajas para todos los delitos.

“Derogar el beneficio para todos los delitos, como hurtos o robos, termina con los incentivos a la buena conducta dentro de los recintos penitenciarios”, sostuvo.