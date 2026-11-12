Al menos dos fallecidos y 17 heridos tras derrumbe de edificio de tres pisos en Nueva York: Continúa búsqueda de supervivientes

(CNN) — Al menos dos personas perdieron la vida y otras 17 resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico, cuando un edificio de tres plantas se derrumbó este miércoles por la tarde en Brooklyn, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa.

Mamdani declaró que está “desconsolado” por la tragedia y pidió a los neoyorkinos que tengan presente a las personas que murieron y a sus familias, así como a quienes resultaron heridos, a quienes deseó una recuperación “rápida y completa”.

Por su parte, la comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore, informó durante la conferencia de prensa que el derrumbe había dejado hasta el momento 19 víctimas, entre ellas 7 niños.

Bonsignore indicó que 2 personas murieron, 4 estaban en estado crítico y 12 se encontraban estables.

El derrumbe provocó un amplio despliegue de equipos de emergencia. En menos de una hora, la disminución de la luz natural obligó a los bomberos y al personal de emergencia a utilizar linternas para continuar las labores de búsqueda.

Para las 7:00 p.m., alrededor de 250 integrantes del Departamento de Bomberos y de los servicios médicos de emergencia trabajaban en el lugar, según un funcionario del Departamento de Bomberos.

Los equipos de rescate aún no tienen un registro completo de cuántas personas podrían estar atrapadas o desaparecidas, pero creen que son varias, dijo un funcionario del Departamento de Policía de Nueva York.

El edificio se derrumbó alrededor de las 4:00 p.m. en Flatbush, un barrio del centro de Brooklyn, principalmente residencial y habitado en su mayoría por comunidades negras y afrocaribeñas.

Entre los heridos había un niño, dijo a Spectrum News NY1, afiliada de CNN, Farah N. Louis, integrante del Concejo Municipal de Nueva York.

“Imaginen lo que está viviendo ese niño en este momento”, dijo Louis. “Esto nunca debió haber ocurrido”.

El edificio, que tenía un local comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, se derrumbó sobre una obra en construcción contigua, según un funcionario del Departamento de Bomberos. No estaba claro cuántos trabajadores de la construcción se encontraban en el lugar en ese momento.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que los equipos de emergencia “están trabajando rápidamente para asegurar el lugar y ayudar a los neoyorquinos”.

“Mientras continúan las operaciones de emergencia, les pido que tengan presentes en sus pensamientos a nuestros vecinos y a los integrantes de esta comunidad”, dijo el alcalde.

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York informó que sus funcionarios estaban en el lugar para investigar lo ocurrido.

“Ese terreno en particular ha estado vacío durante mucho tiempo. Antes funcionaba allí un centro de atención diurna para adultos mayores”, dijo a NY1 Rodneyse Bichotte Hermelyn, representante estatal de Nueva York. “Estaban esperando un permiso para construir viviendas asequibles. No conocemos los detalles sobre por qué se derrumbó el edificio, pero lo único que sé es que probablemente había sido descuidado”, añadió.

En abril, un contratista de demolición recibió una infracción por continuar ilegalmente los trabajos de demolición en ese terreno, pese a una orden del Departamento de Edificios para detenerlos, según los registros municipales. La infracción se resolvió en octubre y el contratista pagó US$ 10.000 en multas, muestran los registros.

Continúan las labores de rescate

Los videos grabados en el lugar muestran a los bomberos sacando a varias personas de entre una montaña de escombros, colocándolas en camillas y trasladándolas por escaleras para sacarlas de la zona.

Los bomberos lograron extraer a una víctima después de perforar un agujero entre los escombros. Una vez que consiguieron sacarla, los rescatistas formaron una cadena humana, que funcionó como una especie de cinta transportadora para trasladar a la persona hasta una ambulancia.

Los equipos de emergencia se concentraron alrededor de la zona central del derrumbe. Se podía ver a los rescatistas entrar y salir de un agujero, cubiertos de polvo cada vez que salían.

Los bomberos también rescataron a una mujer embarazada de entre los escombros y la trasladaron a una ambulancia. Su esposo dijo a WABC, afiliada de CNN, que ella tiene seis meses de embarazo.

“Estoy muy feliz”, dijo el hombre después de enterarse de que su esposa estaba viva.

Los equipos de emergencia desplegaron drones para ayudar en la búsqueda y utilizaron linternas a medida que disminuía la luz natural, según muestran las imágenes.

Al caer la noche, decenas de bomberos removían los escombros y revisaban los objetos que había dentro del edificio en busca de víctimas. En un momento, se observa a un bombero apartando almohadas, mientras otro retira un horno averiado que obstaculizaba el paso.

Una gran multitud se congregó en la acera, detrás de una cinta amarilla de seguridad, para observar las labores de los equipos de emergencia y grabar la escena con sus teléfonos celulares. Los vehículos de emergencia, con las luces intermitentes encendidas, ocupaban la calle.

Los residentes de los edificios vecinos también subieron a los techos para observar el lugar del derrumbe.

La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes de Flatbush afectados por el incidente.

Con información de Dalia Faheid, desde Los Ángeles; John Miller y Gloria Pazmino, desde Nueva York; y Aidan Johnstone, desde Atlanta.