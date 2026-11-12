ANFP da vuelco en la Primera B: Revocó la desafiliación de San Marcos de Arica

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó la desafiliación de San Marcos de Arica de la Primera B del fútbol chileno.

En el veredicto se indicó que, por mayoría de la sala, se determinó que las pruebas que se habían presentado y que habían desafiliado al club no eran suficientes.

“Conforme el mérito de los escritos de apelación presentados, las pruebas vertidas durante la primera instancia, así como la testimonial y documental incorporadas durante la audiencia, así como las alegaciones expuestas por las partes, ponderadas en conciencia, no le han permitido a la mayoría de esta sala formarse la convicción de que efectivamente el club denunciado, San Marcos de Arica, acompañó dolosamente a los órganos de control de la A.N.F.P. información falsa en los estrictos términos del artículo 84 letra g) del reglamento de la A.N.F.P. vigente a la época de los hechos y que ameriten su desafiliación”, se lee en el fallo.

De todos modos, la Segunda Sala sí validó otros incumplimientos del club ariqueño.

“También por mayoría, esta sala estima que el club denunciado ha incurrido reiteradamente en incumplimientos de sus obligaciones estatutarias, en los términos del artículo 84 inciso final citado, imponiéndosele la sanción equivalente a 2.000 unidades de fomento“, es decir, cerca de $82.632.120.

Cabe recordar que el equipo fue denunciado por la ANFP por irregularidades en los informes financieros de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

Y si bien a fines de octubre se publicó la sentencia, San Marcos presentó una apelación.

Por otro lado, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina también entregó su veredicto respecto a Deportes Puerto Montt, ratificando la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, la cual rechazó el recurso de apelación.

Con todo, este fin de semana se podrá disputar la última fecha de la Primera B y se podrá definir en cancha el ascenso y el descenso.