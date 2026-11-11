Ministra de la Mujer y ministro de Vivienda entregan viviendas a mujeres víctimas de violencia grave o extrema

En el marco del mes de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres, la ministra de la Mujer, Judith Marín, junto al ministro de Vivienda (Minvu), Iván Poduje, realizaron una entrega simbólica de viviendas a mujeres derivadas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), quienes enfrentan situaciones de urgencia habitacional.

La actividad contempló la firma de la actualización del convenio de colaboración entre ambas carteras, junto con su respectivo protocolo.

La ministra Judith Marín destacó la importancia de contar con soluciones habitacionales para las mujeres que viven situaciones de violencia. En esa línea, recordó que, según el Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidio 2025, ocho de cada diez casos ocurrieron en espacios privados, principalmente en viviendas vinculadas a la víctima o al agresor.

Tras estas cifras, la titular de Mujer apuntó a que “esto nos recuerda la importancia de que las mujeres cuenten con espacios seguros donde puedan reconstruir sus vidas. Por eso, hoy estamos aquí, entregando estas llaves simbólicas y avanzando hacia soluciones habitacionales que les permitan recuperar la tranquilidad y construir un nuevo proyecto de vida”.

Por su parte, el titular del Minvu explicó que este plan contempla la aceleración del subsidio de arriendo, la entrega de viviendas definitivas a mujeres en situaciones críticas y la incorporación de un porcentaje de unidades habitacionales para estos casos en próximos proyectos.

Desde la implementación de este convenio de colaboración, se han derivado 2.735 casos para evaluación y 2.382 mujeres han accedido a un subsidio habitacional, lo que representa una tasa de aprobación nacional del 87%.