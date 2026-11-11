Gobierno advierte a camioneros tras falta de acuerdo: “A partir de mañana no hay excusas para entorpecer el libre tránsito”

Tras no llegar a un acuerdo con los gremios de transportistas y camioneros, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, realizó una advertencia al sector.

Después de una extensa jornada en la que el Gobierno sostuvo reuniones con representantes de los camioneros para avanzar en medidas que puedan poner fin a las paralizaciones que se han desarrollado en distintos puntos del país, Alvarado afirmó que “no hay excusas” para continuar con los cortes temporales o fijos de rutas.

Desde La Moneda, la autoridad señaló que “fueron reuniones bien honestas, transparentes, donde dispusimos de todas nuestras capacidades para escuchar y atender sus planteamientos y requerimientos; y, a su vez, también con mucha claridad manifestamos nuestros puntos de vista y compromisos que eventualmente podíamos asumir para superar la paralización del gremio, que se expresa en diferentes puntos del país a nivel regional”.

En esa línea, destacó que “del diálogo siempre salen cosas positivas, y hoy día nos hubiese gustado que en estas buenas noticias para los chilenos hubiéramos estado acompañados de los dirigentes con los cuales compartimos durante el día. Pero ellos se deben a sus bases; reconocen el esfuerzo del Gobierno y comparten lo que vamos a hacer, pero, en definitiva, tienen que convencer a sus bases y esperamos que en los próximos días tengan la disposición de sumarse a esta buena noticia”.

Así las cosas, advirtió que “a partir de mañana no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país. Nosotros hemos sido pacientes para escuchar durante todo el día, entender la realidad de los gremios y tomarla como un desafío para resolver los problemas, pero también tenemos la responsabilidad con el país y con todos los chilenos para que la tranquilidad en la ciudad vuelva a estar presente”.

“Nosotros no queremos a ciudadanos que tengan que andar corriendo para alcanzar una micro en puntos distintos a sus paraderos habituales porque el entorpecimiento del libre tránsito lo impide. No queremos que en las carreteras donde la gente debe desplazarse, ya sea por trabajo o por otras circunstancias, de una ciudad a otra, su trayecto sea continuamente interrumpido por situaciones que no se condicen con la legislación vigente”, cerró.