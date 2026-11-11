“El responsable de lo que está ocurriendo es el ministro de Hacienda”: Diputado Soto (PPD) apunta contra Quiroz tras extensión del paro de camioneros

El diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, responsabilizó este miércoles al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, del alza en el precio de las bencinas, situación que derivó en las paralizaciones convocadas por gremios de camioneros y transportistas en distintos puntos del país.

Soto sostuvo en CNN Prime que “el responsable de todo lo que está ocurriendo es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Él, respaldado por el presidente de la República, tomó la decisión de dejar de utilizar el Mepco en los parámetros que lo utilizaban los gobiernos anteriores”.

#CNNPrime | Raúl Soto, presidente y diputado PPD, por paro de transportistas: “El responsable de todo lo que está ocurriendo es el ministro Quiroz” @tv_monica

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Acusó que esta decisión provocó que se traspasaran “todos los costos del combustible, a propósito de la guerra en Medio Oriente, al consumidor final, a la clase media, a las familias y también a los pequeños transportistas de Chile”.

Así las cosas, manifestó que la situación se “debe solucionar con una medida mucho más potente, más robusta que lo que se está proponiendo hasta ahora, que son migajas“, en alusión al proyecto que el Gobierno propuso para los transportistas y terminó por retirar del Congreso Nacional durante esta jornada.

En esa línea, se refirió a la decisión que comunicaron los representantes de camioneros de continuar con el paro nacional por tercer día consecutivo, luego de no lograr un acuerdo con las autoridades.

“A mí me parece correcto que continúen si lo que está ofreciendo el Gobierno no solamente llega tarde, sino que son planteamientos y medidas absolutamente insuficientes, dada la realidad que está viviendo el transporte menor y mediano de Chile, pero también las familias chilenas”, remarcó.

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Soto planteó que lo ideal sería que “el estado del precio de los combustibles se retrotraiga a marzo de este año, previo a la decisión del ‘Bencinazo’ de traspasar el costo de los combustibles de una sola vez al consumidor final, ir espaciando el Mepco y, por lo tanto, empezando a aplicarlo desde un nivel muy superior al que se venía aplicando”.

También propuso que se podrían evaluar otras medidas, como que de manera excepcional y temporal “se abra la posibilidad de una rebaja, ya sea del impuesto específico a los combustibles o del IVA que se paga por este concepto también, de manera tal de establecer una medida paliativa que permita controlar o incluso bajar el precio final de los combustibles que se pagan”.

En opinión del parlamentario, “el Gobierno lo ha manejado evidentemente mal; la verdad, esto se debió haber previsto, se debió haber evitado anteriormente”.

Puntualizó que la administración intentó solucionar el hecho “de forma tardía, a días de un aumento del precio de los combustibles que va a ocurrir mañana jueves, con un proyecto que solamente permitía subir hasta $20 por tres meses”.

Sobre el proyecto, criticó que “el Gobierno se dio cuenta de que eso era inviable, que era absolutamente insuficiente y lo tuvo que retirar. Eso legislativa y políticamente es vergonzoso: que un Gobierno presente un proyecto y lo retire horas después, dado que no tuvo los apoyos y se dio cuenta de que era un mal proyecto; evidentemente, que es algo lamentable, vergonzoso“.

AC contra Rabat se presentaría el jueves o viernes

Al ser consultado sobre si la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, se presentará efectivamente esta semana, Soto lo confirmó.

“Sin duda alguna debiese ser presentada durante esta semana; lo más probable, como le señalé, es que sea entre jueves y viernes“, adelantó.

Aunque precisó que aquella decisión está radicada en las secretarías de cada bancada de los partidos de oposición, determinación que aseguró van a “respetar”.

Además, sostuvo que el libelo “ha ganado fuerza en la medida en que se han ido conociendo antecedentes, muchos casos de liberación, no solamente de pedófilos, sino también de miembros del crimen organizado y narcotraficantes (…). Eso ha ido haciendo que, ciudadana y políticamente, esto vaya tomando fuerza“.

En ese sentido, aseguró que los decretos firmados para conceder las rebajas de pena no eran indispensables para presentar la acusación. “De hecho, la presentación, como le señalé, estaba lista, redactada en un 100 % antes de la entrega de los decretos del ministro Rabat de hoy en la Comisión de Constitución del Senado”, destacó.

“Además de que lo que ha hecho el ministro Rabat es continuar con la poca transparencia y la opacidad en el tratamiento del caso. Es decir, entrega 309 decretos, ¿verdad?, donde lo que hace es, al parecer, una selección bastante antojadiza respecto de cuáles explicar y cuáles no”, acusó.

Soto cuestionó que se entregara solo “una parte de los decretos que él o su ministerio han firmado (…) eso evidentemente habla de una discrecionalidad que también deja en duda cuál es la intención de aquello y por qué no entrega todos los decretos, por qué algunos sí y por qué otros no. Evidentemente, hay una duda razonable respecto de su actuar en ese sentido“.

“Se demoró 20 días en hacer la primera entrega de decretos de manera formal y oficial, y lo hace de forma parcial, incompleta e incluso podríamos decir que sesgada“, arremetió.

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