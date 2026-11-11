Gobierno anuncia congelamiento de los precios de los combustibles hasta febrero de 2027 y revertirá alza prevista para este jueves

Esta tarde, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció el congelamiento de los precios de los combustibles hasta febrero de 2027, en una medida para contener el impacto de las alzas en la economía de los hogares y aliviar la presión sobre el transporte.

En un punto de prensa desde La Moneda, el secretario de Estado confirmó que los precios de los combustibles permanecerán congelados hasta el próximo 3 de febrero de 2027, por lo que no habrá nuevas alzas durante los próximos casi 90 días.

Además, anunció que el Gobierno revertirá el incremento que comenzará a regir este jueves, correspondiente a $42 por litro para las gasolinas y $39 para el diésel. Según explicó, la rebaja se concretará durante la próxima semana, una vez que avance la tramitación del proyecto de ley.

“En los próximos casi 90 días no van a existir alzas de combustibles. Y entre medio de la próxima semana vamos a revertir el alza que se genera mañana”, sostuvo.

Beneficios para transportistas

Entre otros anuncios, el biministro también confirmó que el Ejecutivo extenderá hasta diciembre de 2027 el beneficio de recuperación del impuesto específico para los transportistas, cuya vigencia actual termina en diciembre de este año.

Además, adelantó que se corregirá un problema asociado a la declaración del impuesto específico cuando su componente variable es negativo, situación que genera un pago adicional para los transportistas a través del Formulario 29.

“Esto se va a corregir para que no exista ese efecto y ese pago pueda ser compensado con el impuesto cuando tenga su carácter positivo”, añadió.

La autoridad también descartó que suspender el impuesto específico genere una baja en los precios bajo las condiciones actuales, argumentando que su componente variable opera con un subsidio.

“Si hoy día uno quisiera asumir ese planteamiento cuando el impuesto específico es negativo, yo puedo decir: ‘Suspendamos el impuesto específico en la aplicación de los próximos tres meses y no tiene ningún efecto en el precio del combustible’, porque hoy día está operando un subsidio”, explicó.

Así las cosas, defendió la necesidad de impulsar medidas concretas que tengan un impacto efectivo en los consumidores.

Camioneros continúan en paro

Pese a los anuncios, las reuniones que sostuvieron esta tarde no terminaron con el levantamiento del paro. Según Alvarado, los dirigentes valoraron las propuestas del Ejecutivo, pero deberán someterlas a consideración de sus respectivas basses antes de tomar una decisión.

“Ellos se deben a sus bases, reconocen el esfuerzo del Gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases“, señaló.

En esa línea, el titular del Interior agregó que, a su juicio, ya no existen motivos para mantener las movilizaciones.

“Desde mañana no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país“, afirmó.