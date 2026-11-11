Comités Parlamentarios emiten declaración tras tensos cruces en la Sala: Exigen respeto y advierten castigos a infractores

Esta jornada los Comités Parlamentarios expresaron su rechazo tras el reciente enfrentamiento en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados entre la diputada republicana Javiera Rodríguez y la parlamentaria comunista, Lorena Pizarro, ante la discusión sobre la gestión de la causa de los derechos humanos.

Ante este escenario, los Comités Parlamentarios emitieron una declaración oficial firmada, en la cual reafirman que el debate legislativo debe desarrollarse bajo el respeto a la dignidad de todos sus integrantes, independiente de su postura política.

Si bien el texto reconoce que la confrontación de ideas es propia de la democracia y que la libertad de expresión debe resguardarse, enfatiza que su ejercicio “reconozca límites claros”.

En esa línea expresaron que “los Comités rechazan toda expresión que recurra a descalificaciones personales o que utilice como instrumento de confrontación la historia personal o familiar de un parlamentario”, expresaron.

“Asimismo, llaman a hacer un uso de las normas reglamentarias acorde con su finalidad, de modo que el debate se concentre en las materias sometidas a la decisión de la Corporación”, continuaron.

La declaración, firmada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y el secretario general, Miguel Landeros, recordó que el resguardo del clima político es una responsabilidad compartida por todas las bancadas, advirtiendo que el prestigio del Congreso Nacional ante la ciudadanía depende del ejemplo que den sus miembros.

Finalmente, desde los Comités reiteraron que se “les exige, como un deber de conducta, actuar con fraternidad hacia sus colegas. Esto implica abstenerse cuidadosamente de toda expresión malévola o injuriosa y de alusiones a sus antecedentes personales“.

“Se trata de una obligación reglamentaria que no admite excepciones y no de una mera recomendación, cuya observancia es condición indispensable para un debate parlamentario respetuoso y a la altura de la función que la ciudadanía les ha encomendado”, sostuvieron.

Concluyeron que “cualquier conducta que transgreda lo anteriormente expuesto será sancionada“.