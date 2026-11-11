“Es un peligro público para Chile”: Manouchehri y Cicardini piden la renuncia de Quiroz tras propuesta sobre Codelco

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteara que se podría incorporar capital privado a Codelco, los parlamentarios Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini arremetieron contra la autoridad y pidieron su renuncia, tras acusar que es “un peligro público para Chile”.

La parlamentaria Daniella Cicardini criticó el planteamiento de Quiroz en Radio Biobío: “Lo más antipatriótico que está haciendo este Gobierno es pretender vender Codelco, y Codelco no se vende, se defiende, y lo vamos a hacer desde el Congreso y desde todos los frentes”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que “pareciera que todo quiere armarlo en un negocio para los que eran sus antiguos empleadores y que probablemente van a ser sus futuros empleadores. Nosotros llamamos al Gobierno a ponerse serio”.

Además, cuestionó la gestión del Ejecutivo en medio del panorama económico que atraviesa el país y el alza del precio de las bencinas, que volverá a aumentar.

“El ministro Quiroz acaba de reconocer que el país está en recesión económica y el presidente sigue provocando a la gente. ¡Háganse responsables!”, emplazó.

En esa línea, remarcó que el titular de Hacienda dijo que “la situación se va a arreglar en el 2028. ¡El 2028!”. “O sea, yo creo que en el 2028 Quiroz ni siquiera va a seguir siendo ministro, porque si sigue en el cargo hasta el 2028, yo no sé en qué estado va a estar este país“, aseguró.