Tras duro enfrentamiento en la Cámara: Rodríguez (REP) tilda a la izquierda de “empresarios del dolor” y Pizarro (PC) responde denunciando “negacionismo”

Luego del tenso enfrentamiento que protagonizaron en la Cámara Diputados y Diputadas la diputada Javiera Rodríguez (REP) y su par del Partido Comunista (PC) Lorena Pizarro, ambas abordaron el episodio para dar cuenta de sus posturas tras la controversia.

La discusión se llevó a cabo durante el desarrollo de la tramitación del Presupuesto 2027 para el Ministerio de Justicia. Durante la intervención de la diputada Rodríguez, quien calificó de “empresarios del dolor” al sector de la izquierda, además de acusar de un “monopolio de indignación”, llamó a la gestión de causas de derechos humanos como “Derechos Humanos Company”.

En respuesta, la diputada Pizarro calificó de “energúmena” a Rodríguez, apuntando que existe “negacionismo” en el hemiciclo y afirmó que “en Chile hubo desapariciones. En Chile hubo víctimas. Y esto no es un negocio“.

La postura de Rodríguez: “Ser republicano significa decir lo que uno piensa con contundencia”

Por parte de Rodríguez, afirmó no arrepentirse de sus declaraciones y aseguró que “como diputado, tengo todo el derecho a expresar mi opinión. Eso fue precisamente lo que hice al afirmar que la izquierda se aprovecha del dolor del pueblo”.

“Por eso los llamé ‘empresarios del dolor‘, porque utilizan a las víctimas para sus propios fines políticos. No me arrepiento y al contrario, creo que cuando uno logra ver que detrás de esas expresiones, que detrás de los cartelitos de fuera de Rabat, que detrás de hablar en nombre de las víctimas hay ganas de ganarse puntos políticos, es cuando los republicanos tenemos que alzar la voz”.

Bajo esa línea denunció haber recibido insultos: “Ser republicano también significa ser valiente, ser valiente y decir lo que uno piensa con verdad y contundencia. Pero eso no significa que tenga que aguantar que los diputados se pasen de la raya, que nos insulten, que nos tachen de pedófilas o violadoras de los derechos humanos por expresar una opinión”.

La respuesta de Pizarro: “La foto de mi padre y de mi suegro no son carteles”

Por su parte, la diputada Pizarro reiteró su rechazo a las declaraciones de su par republicana en el Congreso y acusó una revictimización a los familiares de detenidos desaparecidos.

“¿Alguien cree que los desaparecidos fueron dados por perdidos? ¿Puede alguien en Chile decir eso?”, expresó “Todos los que nos vimos afectados aquí. Porque no solo nos revictimizan, nos causan un profundo dolor“, expresó.

En esa misma línea, sostuvo que “y mientras escuchaba al diputado Rodríguez, dije que no sabía que tenía el título de capitán. Me gustaría saber de dónde lo sacó. ¿O es otra burla de esto? Y cuando ella actuó como actuó en esa sala, pensé y dije: ‘o dejamos que el negacionismo avance y que cada día diga algo peor, o nos paramos frente a ella‘”.

La parlamentaria del PC abordó también el momento en que se dirigió directamente al puesto de Rodríguez en la Sala para encararla.

“Por eso me acerqué a decirle que viniera a hablar conmigo cara a cara. Porque tenemos dignidad. Puse la foto de mi padre y de mi suegro porque no son carteles“, concluyó Pizarro.