Nintendo destaca el entusiasmo de los jugadores chilenos: “Chile siempre ha sido un mercado interesante”

En el marco del Holiday Media Tour 2026, realizado por Nintendo en Chile, la compañía japonesa presentó parte de las novedades de su catálogo para la temporada de fin de año, con una oferta que incluye nuevos títulos y paquetes de consolas Nintendo Switch 2.

En conversación con CNN Bits, JC Delgado, Sales Director – Latam de Nintendo, abordó el comportamiento del público chileno frente a los videojuegos y destacó la relevancia que tiene el país para la estrategia de la compañía en Latinoamérica.

“Chile siempre ha sido un mercado interesante, es un mercado que siempre ha adoptado tecnología anticipada, más que otros mercados en Latinoamérica“, señaló el ejecutivo. En esa línea, sostuvo que los consumidores nacionales suelen estar a la vanguardia en la incorporación de nuevas tecnologías y tendencias.

Delgado explicó que Chile también funciona como un punto de referencia para la compañía al momento de evaluar la recepción de sus productos en la región. “Siempre que lanzamos algún tipo de juego diferente, siempre miramos a Chile como un estudio también para mirar todo lo que hacemos en el resto de Latinoamérica”, comentó.

Sobre las características de los jugadores nacionales, el ejecutivo destacó una combinación entre el interés por los títulos clásicos y la disposición a probar nuevas propuestas. “Es también esa afinidad por los juegos clásicos y también a la misma vez la adopción rápida de los nuevos juegos“, explicó. A su juicio, ambos comportamientos conviven en el mercado chileno, sin que exista una inclinación predominante hacia uno u otro tipo de catálogo.

Como ejemplo de ese interés, Delgado recordó el lanzamiento nocturno de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, instancia en la que pudo observar a personas haciendo fila durante varias horas para conseguir el videojuego. “Ver el número de personas que estaban haciendo fila desde horas y horas antes, verdaderamente es bien emocionante para un mercado como Chile“, afirmó.

El ejecutivo también destacó cómo estos lanzamientos conectan a distintas generaciones de jugadores. Según relató, durante la actividad encontró tanto a personas que habían conocido el título original, lanzado en 1998, como a padres que buscaban compartir la experiencia con sus hijos, quienes se acercaban al juego a partir de las historias que habían escuchado en sus familias.

El juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2: https://t.co/tCOQolYwXm ¡Toma tu espada y embárcate en una gran aventura! Mira lo que la crítica en Latinoamérica está diciendo sobre el viaje de Link que trasciende el tiempo. https://t.co/87F0OBctBR — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) November 9, 2026

La apuesta de Nintendo para fin de año

De cara a la temporada navideña, Nintendo prepara una oferta que contempla distintas alternativas para los usuarios de Switch 2, entre ellas bundles que incorporan juegos como Mario Kart World, Nintendo Switch Sports Resort y EA Sports FC 27. La propuesta busca abarcar distintos perfiles de jugadores, desde quienes prefieren las franquicias tradicionales hasta quienes buscan experiencias deportivas o para compartir con amigos y familiares.

En ese sentido, Delgado sostuvo que la variedad del catálogo permite que cada título encuentre su propia comunidad. “Las propuestas que tenemos de juego tienen unos seguidores bastante fuertes. Tienes un nicho“, explicó.

Sobre las expectativas para el cierre del año en Chile, el ejecutivo fue enfático: “Gigante. Grande. Espectacular”, dijo, agregando que “las expectativas siempre las sobrepasa el mercado chileno para nosotros. Siempre nos sorprende lo que hacemos aquí en Chile”.