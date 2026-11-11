Alza en el precio de los combustibles: Revisa cuánto subirán las bencinas y el diésel

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal de precios de los combustibles, que detalla las variaciones que tendrán las bencinas, el diésel y el kerosene a partir de este jueves 12 de noviembre.
El reajuste se produce en un escenario de tensión entre el Gobierno y los transportistas, luego de que el gremio iniciara un paro para exigir respuestas ante el encarecimiento sostenido de los combustibles.
Frente a este escenario, ENAP aclaró en su informe técnico que no tiene facultades para determinar los valores que cobran las compañías distribuidoras, ya que su función se limita a “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.
¿Cuánto subirán las bencinas y el diésel?
- Gasolina de 93 octanos subirá $38,7 por litro.
- Gasolina de 97 octanos subirá $38,7 por litro.
- Kerosene subirá $11,5 por litro.
- Diésel subirá $41,9 por litro.
- GLP de uso vehicular subirá $38,7 por litro.
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