Alza en el precio de los combustibles: Revisa cuánto subirán las bencinas y el diésel

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal de precios de los combustibles, que detalla las variaciones que tendrán las bencinas, el diésel y el kerosene a partir de este jueves 12 de noviembre.

El reajuste se produce en un escenario de tensión entre el Gobierno y los transportistas, luego de que el gremio iniciara un paro para exigir respuestas ante el encarecimiento sostenido de los combustibles.

Frente a este escenario, ENAP aclaró en su informe técnico que no tiene facultades para determinar los valores que cobran las compañías distribuidoras, ya que su función se limita a “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

¿Cuánto subirán las bencinas y el diésel?