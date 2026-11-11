Enap confirma fuerte alza en los combustibles: Bencinas bordean los $39 y el diésel anota un notable incremento de casi $42 por litro

Este miércoles, Enap publicó su informe semanal sobre las variaciones de precios en los combustibles y confirmó alzas en todos los productos con un fuerte incremento en el diésel.

De acuerdo con la información, la gasolina de 93 octanos sube $38,7 por litro y la de 97 octanos también aumenta a $38,7 por litro. Mientras que el diésel registra un alza de $41,9 por litro.

El nuevo incremento de los valores se relaciona con las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien había anticipado el fuerte impacto que enfrentarían los automovilistas y sectores productivos, proyectando un incremento alrededor de los $40 por litro en los combustibles.

Enap remarcó que su función principal corresponde a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor, los que esas empresas determinan de manera autónoma en las estaciones de servicio.

Para calcular la estimación de los valores, la estatal considera los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, mercado de referencia cercano y profundo para Chile, los costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta el país, y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

¿Cómo variarán los combustibles esta semana?