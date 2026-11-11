Fuerte temblor se sintió en la zona sur del país: ¿Cuál fue la magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Durante la tarde de este miércoles se registró un temblor de mediana intensidad en el sur del país, específicamente en la Región de Los Lagos.

¿De qué magnitud fue el movimiento telúrico en el sur del país este miércoles?

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:21 horas y tuvo una magnitud de 5.1.

El epicentro del sismo se ubicó a unos 45.11 kilómetros al noroeste de Ancud, en la Región del Biobío, con una profundidad de 19.46 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Sismo de menor intensidad en la Región de Los Lagos. Más información en https://t.co/MD9kwFbTlS https://t.co/EmSXVSznEF — SENAPRED (@Senapred) November 11, 2026

Hora Local: 2026/11/11 16:21:15, mag: 5.1, Lat: -41.58, Lon: -74.21, Prof: 19.46, Loc : 45.11 km al NO de Ancud — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 11, 2026