“DD.HH. Company” y “energúmena”: El tenso cruce entre las diputadas Javiera Rodríguez (REP) y Lorena Pizarro (PC) durante discusión del Presupuesto 2027

Durante este miércoles, la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso se vio interrumpida por una tensa discusión entre la diputada del Partido Republicano Javiera Rodríguez y su par del Partido Comunista (PC) Lorena Pizarro.

Mientras se llevaba a cabo la discusión por el desarrollo del Presupuesto 2027 para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados, Rodríguez tomó la palabra y expresó su “repudio a quienes han robado la propiedad de los derechos humanos en Chile. Mi repudio a esa gran compañía llamada Compañía de Derechos Humanos”.

Bajo esa línea continuó: “Hace un par de semanas nos enteramos de que unos criminales de la peor calaña habían sido liberados por una ley. Pero la Derechos Humanos Company decidió que el culpable era un hombre de este mismo gobierno y también decidió que, a partir del 11 de marzo, corría el plazo para asumir el cargo. No antes, por culpa de las políticas de la compañía”.

“Es muy fácil defender los derechos humanos cuando conviene a tu discurso político“, agregó.

Finalmente, concluyó expresando su apoyo al presupuesto dirigido a Justicia y afirmó que “ese dinero finalmente dejará de ir a parar a la familia Allende y se destinará al ejercicio de políticas estatales”.

“Energúmena”: la respuesta de Pizarro

En respuesta a las declaraciones de la diputada Rodríguez, Pizarro expresó duramente que “aquí hay límites” y pidió que “la diputada deje de gritar como una energúmena”.

“Ni siquiera se trata de que yo sea la hija de un detenido desaparecido, que la energúmena grita como una loca“, añadió.

La presidenta de la Cámara de Diputados llamó a la calma y al respeto hacia quien se encuentra hablando, aludiendo a dejar “el pimponeo”.

“Ni siquiera percibo la maldad en sus palabras. Lo que me preocupa es que en este hemiciclo se ha instalado el negacionismo. No importa si soy hija de una persona desaparecida. Porque es algo por lo que voy a luchar siempre que me pidan que lo supere. Tengo la dignidad heredada de la agrupación de detenidos desaparecidos”, sostuvo.

Asimismo, solicitó “respetar las historias de cada persona”, añadiendo que “solo quiere decir que, más allá de lo energúmena que es (…) Así que pido que ciertos discursos no estén permitidos. Porque se trata de un discurso negacionista que incita al odio”.

Finalmente, concluyó y sostuvo que “en Chile hubo desapariciones. En Chile hubo víctimas. Y esto no es un negocio“.