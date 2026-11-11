Mercado apuesta por alzas de tasas y casi la mitad ve la TPM sobre 4,5% a mediados de 2027

Los operadores financieros perciben al Banco Central con el tono más restrictivo desde inicios de 2025 y una parte creciente del mercado ya anticipa alzas de la Tasa de Política Monetaria (TPM). Así lo muestra la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) posterior a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre, publicada este miércoles por el instituto emisor.

El sondeo, respondido por 65 operadores entre el 9 y el 10 de noviembre, mide el sesgo del comunicado y la minuta de la última reunión en una escala de 0 a 10, donde 0 es el tono más expansivo y 10 el más contractivo. La mediana de las respuestas llegó a 8, frente al 5 que registró la encuesta posterior a la RPM de septiembre.

Se trata del nivel más alto desde la encuesta posterior a la RPM de enero de 2025, que también marcó 8. Además, el decil más bajo de las respuestas se ubicó en 6, lo que indica que prácticamente ninguno de los encuestados leyó el mensaje del Consejo como neutral o expansivo.

Operadores financieros anticipan posibles alzas de la TPM

Esa lectura se refleja en las expectativas para la tasa. Aunque la mediana sigue proyectando que la TPM se mantendrá en 4,5% durante los próximos dos años, el 24,6% de los operadores espera un alza a 4,75% en la reunión del 16 de diciembre, la última del año.

La proporción crece en los plazos siguientes. Para la reunión de enero de 2027, el 40% anticipa una tasa sobre el nivel actual, y para junio de ese año la cifra llega al 47,7%, con un 27,7% de los encuestados que proyecta una TPM de 5%.

El giro contrasta con la encuesta previa a la RPM de octubre, en la que solo el decil más alto de las respuestas contemplaba alzas, recién a partir de marzo de 2027.

Entre los factores que pesan en la política monetaria, los operadores subieron la importancia de la inflación de 7 a 8 y la del entorno internacional también de 7 a 8, en la escala de sensibilidad de la encuesta.

Expectativas de inflación a 12 meses bajan de 3,7% a 3,4%

En materia de precios, las expectativas de inflación a 12 meses bajaron de 3,7% a 3,4%, la primera caída tras cuatro encuestas consecutivas al alza.

A dos años plazo, el horizonte en el que el Banco Central busca ubicar la inflación en su meta de 3%, la proyección se mantuvo en 3,2% por tercera medición seguida. La encuesta se respondió después de conocerse el IPC de octubre, que subió 0,5% y llevó la inflación anual a 4,5%.

Para los próximos meses, los operadores esperan un alza de 0,4% en noviembre, por debajo del 0,5% previsto en la encuesta anterior, y una variación nula en diciembre, frente al 0,1% proyectado previamente. Para enero de 2027, en su primera estimación, anticipan 0,3%.

En el mercado cambiario, la mediana de las respuestas ubicó el dólar en $970 tanto a 7 como a 28 días, por debajo de los $980 que proyectaba la encuesta previa a la RPM de octubre.

Las expectativas para las tasas de los bonos del Banco Central también retrocedieron. El rendimiento esperado del BTP a 5 años bajó de 5,75% a 5,55% y el del BTP a 10 años, de 6,025% a 5,9%. En los bonos en UF, el BTU a 5 años pasó de 2,35% a 2,3% y el BTU a 10 años, de 2,7% a 2,6%.