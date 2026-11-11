Médico emitió más de 4.500 licencias médicas falsas: Fue condenado a cuatro años de reclusión y al pago de casi $15 millones

Un médico de nacionalidad ecuatoriana fue condenado a cuatro años de reclusión y al pago de una multa de 200 UTM ($14.488.000 aproximadamente) por emitir más de 4.500 licencias médicas falsas.

El cumplimiento de la pena de reclusión fue sustituido por libertad vigilada intensiva durante el mismo período. También se le inhabilitó por cuatro años para emitir licencias médicas.

El juicio oral se realizó entre el 25 de septiembre y el 21 de octubre y el fiscal adjunto de Maipú-Cerrillos, Rodrigo Fernández, logró condenar al profesional ecuatoriano-chileno Alí Iván Cuadrado Chiriboga por la emisión de 4.533 licencias médicas ideológicamente falsas desde una clínica de Cerrillos.

En la instancia, el tribunal acreditó que Cuadrado emitió 3.901 licencias para usuarios de Fonasa durante 2018 y otras 632 para afiliados a dos isapres entre 2017 y 2021.

En los documentos había certificadas atenciones, diagnósticos e incapacidades laborales que “carecían de una evaluación clínica real que los respaldara. La condena se basó exclusivamente en prueba indiciaria, producto de la coincidencia de hechos, varios de ellos múltiples, graves y convergentes”, detalló la Fiscalía.

El Tribunal Oral en lo Penal “observó un volumen de emisión muy superior al promedio, licencias extendidas para pacientes distintos con apenas segundos o minutos de diferencia y reposos que se repetían por exactamente once días, el umbral a partir del cual correspondía pagar el subsidio desde el primer día”.

De manera adicional, se detectó la falta de respaldo en “numerosos casos y diagnósticos de salud mental”. En los casos revisados por el ente fiscalizador, se verificó que no tenían fundamento.

La sentencia “atribuyó fuerza probatoria al conjunto de esos hallazgos, corroborados con registros del operador electrónico Medipass y antecedentes de organismos fiscalizadores. Para establecer la autoría, los jueces consideraron que las licencias se validaron bajo el perfil profesional de Cuadrado y que él reconoció haber autorizado a terceros a utilizar sus credenciales”.

Si bien la planteó una eventual suplantación del profesional, el tribunal descartó esa hipótesis ya que Cuadrado “no identificó qué licencias habrían sido emitidas sin su autorización ni denunció irregularidades durante el período examinado”.

Junto con ello, los jueces concluyeron que “la persistencia de la práctica durante años, unida al hecho de que el médico sabía que había atendido al paciente y verificado su diagnóstico, permitía establecer que actuó deliberadamente”.