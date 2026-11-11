Ministro Quiroz echa pie atrás y anuncia que buscará reponer “Yo elijo mi PC”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció en la sala de la Cámara de Diputados, en el marco del debate por el Presupuesto 2027, que buscará reponer el plan “Yo elijo mi PC”, iniciativa que su cartera propuso eliminar.

Cuando el anuncio de recortar dicha iniciativa se dio a conocer, hubo varias críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast por eliminar dicho programa instaurado por el gobierno de Michelle Bachelet.

Sé que la mayoría de ustedes han visto el impacto vivencial de la entrega de computadores. Yo empatizo plenamente con esa experiencia, pero también sé que muchos de ustedes han visto los estudios y no siempre esta entrega resulta en mejores aprendizajes. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para conciliar ambas cosas”, sostuvo Quiroz.

En esa línea, el secretario de Estado aseguró que “habiendo escuchado a la sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del Presidente Kast, especialmente por la educación básica, es que queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, donde consideremos la entrega de computadores, pero también recoger elementos que permitan mejorar este programa”.

Dichos que fueron aplaudidos por los legisladores en la sala.