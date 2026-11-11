Cámara Nacional de Comercio advierte que paro de transportistas podría amenazar abastecimiento y ventas de fin de año

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) advirtió que la paralización de los transportistas podría amenazar el abastecimiento, las ventas de fin de año y la recuperación del sector.

Este miércoles, la movilización de los transportistas cumple dos días. La situación, que se produjo a raíz del alza en el precio del diésel, ha provocado tacos kilométricos en la Ruta 68 y en la Ruta 5.

La organización expresó su preocupación por el paro, apuntando a que representa una amenaza para el normal funcionamiento del comercio.

El presidente de la CNC, José Pakomio, dijo que “el comercio no puede quedar de rehén de una paralización del transporte. Pareciera que, una vez más, nuestro sector se transforma en la moneda de cambio para resolver conflictos que deben abordarse mediante el diálogo. Con este tipo de medidas no solo se perjudica al comercio, se le está haciendo un daño a Chile, a sus empresas, a sus trabajadores y, finalmente, a los consumidores”.

En esa línea, desde el gremio señalaron que la situación ocurre en un momento sensible para la actividad económica, que continúa enfrentando desafíos para consolidar su recuperación. Adicionalmente, el mes de noviembre es estratégico para la distribución, comercialización y reposición de mercaderías, particularmente de cara a Navidad y las campañas de ventas de fin de año.

Pakomio profundizó: “Estamos entrando en una de las temporadas más importantes del año para miles de empresas y emprendedores. No estamos hablando solamente de camiones detenidos, sino de productos que deben llegar a las tiendas, compromisos de entrega que deben cumplirse y ventas que son fundamentales para la sostenibilidad de muchos negocios”.

“Una interrupción de la cadena logística puede traducirse en mayores costos, retrasos y pérdidas de oportunidades comerciales que difícilmente se recuperan”, añadió.

La CNC también señaló que el paro podría generar afectaciones en el turismo, previo a una nueva temporada de verano. Esto, porque los alojamientos, restaurantes y servicios turísticos necesitan un abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos para funcionar.

Pakomio argumentó que “el turismo también depende de que las cadenas de suministro y las rutas funcionen con normalidad. Una paralización en estas fechas pone en riesgo la preparación de la temporada alta y puede perjudicar especialmente a las pequeñas empresas y a las comunidades que viven de esta actividad”.

El líder de la CNC llamó a la responsabilidad y al diálogo: “El llamado es a pensar en Chile y en el momento que estamos atravesando. Necesitamos acuerdos razonables para todas las partes, construidos sobre la base del diálogo y la responsabilidad”.

Y afirmó que “las diferencias deben resolverse sin interrumpir el libre tránsito de carga ni afectar las cadenas de distribución. Hoy nuestro país necesita más actividad económica, más empleo y más crecimiento, no nuevas barreras para quienes todos los días trabajan por sacar adelante sus negocios”.