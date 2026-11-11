El mensaje del presidente Kast por paro de camioneros: “Las manifestaciones son legítimas, pero siempre dentro del marco de la ley”

El presidente José Antonio Kast se refirió nuevamente al paro de transportistas que ya cumple su segunda jornada.

“Hacerle un llamado a todos los chilenos (a) que cumplamos la ley porque hoy día puede ser un tema puntual en una situación, en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero. Entonces, ¿alguien quiere tener más trabajo? Bueno, tiene que cumplir la ley. Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito”, dijo en la ceremonia de puesta en operación de AWS South America (Chile) Region.

En esa línea, el mandatario planteó que “por eso un Estado está llamado a hacer cumplir la ley. Las manifestaciones siempre son legítimas y siempre nosotros vamos a estar de acuerdo con que alguien manifieste su malestar, su molestia por una situación puntual, pero siempre dentro del marco de la ley y eso es fundamental porque nos jugamos el futuro de Chile entero”.

“Cada uno de nuestros compatriotas, con sus acciones, se juega el futuro de nuestra nación“, concluyó.

Previamente, el Gobierno había dicho que no se descartaba utilizar la Ley de Seguridad del Estado con motivo del paro de camioneros y las paralizaciones que se han registrado en la Ruta 68 y en la Ruta 5.

Esta jornada, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, recibió en La Moneda a representantes de la Confederación de Camioneros Centro Sur. Durante la tarde se recibirá a la Confederación de Camioneros Fuerza y mañana en el Ministerio de Transporte serán recibidos los representantes de No+Tag.

En las reuniones están participando los subsecretarios de Interior, Hacienda, Seguridad, Transportes y Economía.

En la instancia se busca llegar a puntos de acuerdo por la paralización que inició por el alza del diésel.