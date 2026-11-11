Quiroz reconoce que Chile está en “recesión técnica” pero asegura que el lado no minero de la economía tiene un “fuerte crecimiento”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció por primera vez que la economía chilena atraviesa una recesión, aunque atribuyó la contracción principalmente a problemas en la producción de cobre y aseguró que la actividad económica tendrá una rápida recuperación.

En una entrevista concedida a Bloomberg, el secretario de Estado fue consultado directamente si es que Chile se encuentra en recesión.

Sobre este punto, Quiroz sostuvo que “se le puede llamar técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre“.

Sin embargo, el titular de Hacienda destacó el comportamiento de otros sectores productivos, como el comercio y los servicios: “Pero si se observa el lado no minero de la economía, se puede ver un fuerte crecimiento”.

Pese a este escenario, Quiroz proyectó que la economía chilena crecerá cerca de un 4% en 2028, adelantando en dos años la meta que originalmente se esperaba alcanzar hacia el término del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en 2030.

El ministro apuesta por una reducción de los impuestos corporativos y una flexibilización de las regulaciones para impulsar la inversión privada. Respecto de la respuesta del sector empresarial, aseguró: “Los inversionistas están respondiendo a las condiciones”.

También defendió los efectos de las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo, como la megarreforma despachada este año del Congreso: “Ya estamos viendo los efectos de las reformas de mercado que hemos realizado hasta ahora”.