Delegado de La Araucanía no descarta Ley de Seguridad del Estado si camioneros bloquean rutas: “Las decisiones tienen que ir en consecuencia”

El delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, no descartó que el Gobierno pueda evaluar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado si la movilización de transportistas escala hacia bloqueos que impidan el tránsito por las carreteras.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad explicó que, hasta ahora, las protestas en la región han generado principalmente restricciones y ralentizaciones, pero no cortes totales de la Ruta 5 Sur.

Consultado directamente por una eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, Ljubetic señaló que “es una de las herramientas legales que está prevista”, aunque recalcó que cualquier decisión dependerá de cómo evolucione la movilización.

“Si la paralización empieza no solo a restringir, sino que a impedir el normal flujo a través de las carreteras y otras rutas de nuestro país, evidentemente que entonces las decisiones tienen que ir en consecuencia con aquello”, afirmó.

Hasta ahora no hay cortes totales de ruta

El delegado detalló que cerca de 60 camiones permanecen apostados en sectores de la Ruta 5 Sur, principalmente en los accesos a Temuco y Padre Las Casas.

Según explicó, las manifestaciones han obligado a reducir la velocidad y han provocado acumulación de vehículos en determinados horarios, pero se ha mantenido una calzada disponible para automóviles particulares, buses y otros servicios.

“Más bien hablamos de restricciones al tránsito habitual”, sostuvo.

Ljubetic agregó que el Gobierno regional ya coordinó rutas alternativas junto a Carabineros para enfrentar un eventual endurecimiento de las protestas y mantener la conectividad dentro de la región y hacia otras zonas del país.

Descarta problemas de abastecimiento de combustible

La autoridad descartó además que exista actualmente un problema de abastecimiento de combustible en La Araucanía.

Explicó que durante las últimas horas ingresaron a la región camiones con combustible escoltados por Carabineros, tras coordinaciones con autoridades del Biobío.

“No es que no hubiese combustible, pero sí se redujo el stock en varios puntos de la capital regional y en algunas localidades específicas”, precisó.

El delegado sostuvo que, tras esas gestiones, el suministro volvió a niveles normales.