Seis carabineros serán formalizados en causa por apremios ilegítimos: Usaron gas pimienta contra detenidos en Comisaría de San Bernardo

La Fiscalía Regional Occidente informó que seis funcionarios de la 14° Comisaría de San Bernardo fueron detenidos este martes por su participación en una causa por apremios ilegítimos.

La causa es investigada por el fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas.

Los hechos habrían ocurrido al interior del recinto policial en mayo de este año y los funcionarios son investigados por su participación en el uso de gas pimienta contra dos detenidos, quienes estaban en uno de los calabozos de dicha comisaría.

La Fiscalía detalló que la situación ocurrió el pasado 26 de mayo, “cuando los imputados, quienes actuaron con conocimiento de los efectos del aerosol irritante, manipularon y accionaron hacia el interior de la celda el elemento, instalando, después de ello, un cartón en la ventana del calabozo con el objetivo de impedir el paso de aire hacia su interior, exponiendo a ambos detenidos a la acción del agente químico”.

Esto quedó grabado por las cámaras de seguridad del recinto. También quedó registrada la coordinación previa para ejecutar los hechos y los efectos en el organismo de ambos detenidos.

Los imputados serán formalizados este miércoles 11 de noviembre en el Juzgado de Garantía de San Bernardo como autores del delito de apremios ilegítimos.