Arenas asegura que respaldo oficialista a Rabat es “indiscutible” y estima que decretos serían entregados este miércoles

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de una reunión que sostuvo el mandatario José Antonio Kast con los timoneles de partidos oficialistas en la residencia presidencial Cerro Castillo.

Entre los temas abordados estuvo la eventual acusación constitucional contra el titular de justicia, a raíz de la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Tras el encuentro, Arenas aseguró que el respaldo de los partidos oficialistas al secretario de Estado es “indiscutible” y manifestó su confianza en que los parlamentarios del sector rechazarán el líbelo.

“Estamos confiados en que todos los partidos que apoyan al gobierno van a apoyar al ministro Rabat. Estamos convencidos de que no hay ninguna causal en este caso”, sostuvo.

Consultado por la demora del Ministerio de Justicia en la entrega de los decretos anonimizados, solicitados para el desarrollo de la acusación constitucional, el vocero aseguró que, según tiene entendido, el trabajo ya estaría terminado y que los documentos serían entregados próximamente.

“Tengo entendido que el Ministerio de Justicia ya tiene el trabajo de esto y los va a entregar ahora, si no me equivoco, el día de mañana“, agregó.