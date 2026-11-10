“Quienes me difamaron podrían dar explicaciones”: El emplazamiento de Giorgio Jackson tras condena a sujeto que se hizo pasar por él en robo de computadores

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la condena que recibió el sujeto que se hizo pasar por él para robar computadores en la cartera, en medio de la polémica por la arista Democracia Viva del Caso Fundaciones.
Durante esta jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a tres años y un día de presidio efectivo a Miguel Ángel Apablaza Suárez, quien fingió ser el exministro para llevar a cabo el robo de computadores desde el ministerio, según consignó Mega.
Dicho robo provocó duros cuestionamientos contra Jackson y el partido que fundó, Revolución Democrática, los cuales provinieron incluso desde su mismo sector. Cabe recordar que el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, apuntó contra él en medio de la polémica.
Al respecto, el exsecretario de Estado remarcó en X que “todos los fallos referidos a este caso han ratificado algo que dejé claro al momento de mi renuncia: nunca tuve nada que ver ni con el Caso Convenios ni con el robo de computadores del MDSF”.
“Quienes me difamaron podrían dar explicaciones. Dicen que más vale tarde que nunca…”, añadió.
Todos los fallos referidos a este caso han ratificado algo que dejé claro al momento de mi renuncia: nunca tuve nada que ver ni con el caso convenios, ni con el robo de computadores del MDSF.
Quienes me difamaron podrían dar explicaciones.
Dicen que más vale tarde que nunca…
— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) November 10, 2026
El robo de computadores profundizó la crisis política que vivió el exministro luego de que se revelara la arista Democracia Viva, que involucró a autoridades de Revolución Democrática, entre ellas, la exdiputada Catalina Pérez y el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade.
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