Fallece Leonardo Perucci, reconocido actor chileno que protagonizó la primera teleserie nacional

Este martes, se confirmó el fallecimiento de Leonardo Perucci, reconocido actor de teatro y de televisión chileno, quien también poseía la nacionalidad costarricense.

A través de Telica, medio de comunicación de Costa Rica, se confirmó su fallecimiento, tras reportar problemas de salud durante las últimas horas.

Perucci es recordado por protagonizar la primera telenovela chilena, Los días jóvenes, emitida en 1967.

Tras el golpe de Estado de 1973, Perucci no regresó a Chile y vivió en Cuba. Sin embargo, en 1979, se trasladó a Costa Rica, donde se incorporó a la Compañía Nacional de Teatro y se convirtió en un personaje televisivo.

Durante la década del 2000 volvió a Chile y participó en distintas producciones como Hippi, Brujas y Papi Ricky.