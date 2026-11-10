Presidente de la CNTC, Sergio Pérez, no descarta sumarse al paro de camioneros y afirma que el gobierno “ha llegado tarde con las soluciones”

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, criticó los cortes de ruta que se han reportado durante esta jornada en distintas autopistas en medio de la paralización de los gremios de camioneros.

En CNN Prime, Pérez afirmó que el corte de rutas no es un método válido de protesta para los camioneros ante el alza del precio de los combustibles que afecta al sector.

“No es válido. Y la Constitución Política del Estado es muy clara, las leyes son muy claras. A la persona que corta una ruta se le puede aplicar la Ley de Seguridad del Estado y las sanciones son bastante severas”, señaló.

#CNNPrime | Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, por movilización: “Cortar una ruta no es un método válido” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/S59Pk8K4X0 — CNN Chile (@CNNChile) November 10, 2026

En esa línea, hizo un llamado a las otras confederaciones de camioneros a no hacer “algo contra la ley; es muy peligroso hacer cosas contra la ley, porque la sanción puede ser muy severa”.

El presidente de la CNTC enfatizó que el corte de rutas puede provocar consecuencias graves, como “afectar la vida de otras personas que usan las carreteras, lo que es muy complicado”. “Se pierde credibilidad, se pierde empatía; al final de cuentas, va a haber una crisis“, advirtió.

También criticó al Gobierno de José Antonio Kast al afirmar que “ha llegado tarde con las soluciones”. “Nosotros le hemos planteado desde hace bastantes meses que esto es imprescindible arreglarlo a tiempo. Si se hubiera arreglado con normativas legales, no estaríamos en este problema. Pero nunca es tarde. Así que es el momento de hacerlo”, puntualizó.

#CNNPrime | Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, por movilizaciones: “Este gobierno ha llegado tarde con estas soluciones (…) pero nunca es tarde” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/uryiv5IYP2 — CNN Chile (@CNNChile) November 10, 2026



Así las cosas, ante un escenario en donde el Gobierno aplique la Ley de Seguridad del Estado, respondió que “cada persona es responsable de sus dichos y de sus actos. Yo no soy quien para establecer, insinuar o decir qué medida se tiene que tomar”.

Pero precisó que puede “levantar la voz para que se sienta cierta clemencia (hacia los camioneros). (…) A veces, por circunstancias de desesperación, hay un tema complicado. Los pequeños camioneros están muy complicados por esto”.

Reconoce que, si las dos grandes confederaciones de camioneros se unen al paro, paralizarían Chile

Al ser consultado sobre si —en caso de que la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se unieran al paro— se paralizaría Chile, Pérez confirmó que aquello sucedería.

“Es posible, claro. Sería muy lamentable, pero si nuestra gente decide que esta es la solución, el dirigente tiene solamente dos alternativas: trata de que sus representados no cometan errores, y si no es capaz de convencerlos, tiene que asumir como un dirigente responsable“, explicó.

#CNNPrime | Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, por movilizaciones: “Este gobierno ha llegado tarde con estas soluciones (…) pero nunca es tarde” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/uryiv5IYP2 — CNN Chile (@CNNChile) November 10, 2026

Pese a ello, señaló que “si nuestras bases mañana nos mandaran a ejercer más presión para buscar soluciones, y la determinación fuera que tendríamos que adherir a esta movilización, yo encuentro muy difícil que se haga, porque nosotros, cuando hemos realizado algo, lo hacemos de forma independiente”.

Así las cosas, remarcó que durante la jornada de mañana se realizará un consultivo presencial con los gremios de camioneros en Concepción, donde “las bases serán las que nos dirán: ‘Mire, mejor vamos a adherirnos a esta paralización, o esperamos a que los parlamentarios aprueben esta emergencia, porque ahí está la solución al problema”.

Respecto a las peticiones de los camioneros movilizados, respaldó la de una posible rebaja del Tag y propuso que se modifique el impuesto específico de los combustibles.

Además, sostuvo que la confederación que encabeza solo se adhirió al paro nacional de camioneros del año 2020 y negó que hayan sido parte del realizado en el año 2022 durante el gobierno de Gabriel Boric.

Revisa la entrevista completa