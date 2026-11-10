Con críticas al Gobierno: Presidenta del Senado anuncia proyecto de ley para destrabar el paro de camioneros

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y la titular de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, Camila Flores (RN), anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que busca responder a algunas de las principales demandas que exigen los gremios de camioneros.

La iniciativa, que cuenta con respaldo transversal, fue anunciada luego de que el Gobierno no pudiera concretar acuerdos con los transportistas tras la mesa de diálogo que se extendió por 40 minutos.

El proyecto de ley busca, en concreto, modificar el Código de Comercio —en especial las normas sobre la contratación y el pago de los servicios de transporte— para otorgar a los transportistas mayor seguridad jurídica, asegurando que los contratos sean justos, que las condiciones de trabajo se respeten y que reciban su dinero a tiempo.

Así, contempla entre sus medidas “que las tarifas queden acordadas antes de iniciar cada viaje, que los pagos se realicen en un plazo máximo de 30 días y que existan compensaciones por tiempos de espera que excedan lo convenido”.

La iniciativa fue ingresada también por los senadores Gastón Saavedra (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI), y cuenta con la firma de la senadora Loreto Carvajal (PPD).

“Ojalá en una primera reunión esto se hubiera resuelto”

La presidenta del Senado sostuvo que “si estamos pidiendo a los camioneros que piensen en el país y que depongan el paro, también tenemos que ser capaces de responder a sus demandas“.

“No basta con pedirles que hagan un esfuerzo; hay que escuchar a la otra parte y entregar soluciones concretas. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo, cualquiera que sea el gobierno de turno”, puntualizó.

Núñez remarcó que “el país no aguanta un paro de camioneros” ante el complejo escenario de desempleo a nivel nacional, el cual, advirtió, podría verse aún más perjudicado con las paralizaciones.

Asimismo, se refirió a la fallida reunión que sostuvo el Gobierno con los representantes de los camioneros para poner fin a la paralización.

“Ojalá en una primera reunión esto se hubiese resuelto; si eso no fue así, lógicamente que desde este poder del Estado, desde el Poder Legislativo, instamos a que se entreguen todos los espacios para que se pueda deponer ese paro”, señaló.