Funcionarios de Sernapesca alertan que recortes presupuestarios podrían poner en riesgo sus operaciones

La Ley de Presupuesto 2027 contempla recortes por $508 millones en partidas operativas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), lo que podría afectar sus capacidades para fiscalizar la pesca ilegal y cumplir con las obligaciones ambientales.

También en programas de apoyo a la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala —dependientes del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa)— se contempla una rebaja por $2.824 millones.

A través de una investigación de Ciper, se reveló que las alertas se encendieron a través de una minuta enviada por los funcionarios del organismo a los parlamentarios con la solicitud de revisar el proyecto.

De acuerdo con los trabajadores, estas reducciones afectan recursos esenciales para las operaciones en terreno, como combustible, mantención de vehículos, entre otros servicios.

Cabe recordar que el presupuesto total aumenta un 4,5%. Las reducciones se concentran en las partidas de bienes y servicios, que considera una disminución de 7,82%, y la adquisición de activos no financieros, que baja 3,42%.

Consultado por el citado medio, el Ministerio de Economía (del cual depende Sernapesca) defendió estos recortes, argumentando que estas disminuciones no implicarán una disminución en las capacidades de fiscalización y que parte de las glosas consideradas para vehículos serán usadas para alternativas de arriendo y mejora de la flota existente.