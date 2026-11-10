El tiempo en Chile para el verano: DMC entrega pronóstico estacional del tiempo para el cierre de año

Tras el paso de las precipitaciones registradas durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en distintas localidades de la zona central, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó su pronóstico estacional para el trimestre noviembre, diciembre y enero.
Ante este panorama, en una nueva edición de CNN Tiempo, el periodista José Miguel Mardones expuso las proyecciones de la DMC para el cierre de 2026 y el inicio del verano 2027, las cuales prevén un comportamiento climático que combinará precipitaciones puntuales y alertas por altas temperaturas a lo largo del territorio nacional.
Para los próximos días, se proyecta el siguiente escenario meteorológico:
- Zona Norte: Se espera una estación seca con precipitaciones calificadas como “bajo lo normal”. No obstante, se mantiene una alerta emitida por temperaturas extremas en la precordillera y el sector alto de la Región de Atacama (con marcas sobre los 30°C en Copiapó y zonas interiores).
- Zona Centro (Valparaíso a Bío Bío): Las precipitaciones se mantendrán en rangos “normales o sobre lo normal”, por lo que no se descartan nuevos eventos de lluvia aislados durante la próxima semana.
- Zona Sur y Patagonia: Predominará una condición de lluvias bajo lo normal, aunque con la posibilidad de chubascos y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en Magallanes y Puerto Williams.
¿Cómo será el tiempo en Santiago?
Para Santiago y la Región Metropolitana, el pronóstico del tiempo indica un marcado incremento de las máximas para los próximos días:
- Miércoles: 30°C con nubes variando a nubosidad parcial.
- Jueves: 32°C con cielo despejado.
- Viernes: 33°C (con picos más altos hacia el sector norte de la capital).
- Sábado y Domingo: Descenso paulatino, puede bordear los 30°C y 29°C, antes de una eventual baja con probabilidad de precipitaciones a inicios de la próxima semana.
#PronósticoEstacional 🇨🇱☀️🌧️
🌦️🌡️La primavera ya esta casi en su fin y el #verano ya está por llegar. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses?
👉🏻El nuevo pronóstico estacional de #Meteochile para el trimestre noviembre, diciembre y enero mantiene una marcada tendencia de precipitaciones sobre lo normal en la zona central del país. 🌧🌧
#Precipitaciones #Meteochile
— MeteoChile (@meteochile_dmc) October 30, 2026
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