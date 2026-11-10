Senador Walker cuestiona al Gobierno por alza de combustibles: “El bencinazo fue un tremendo error”

El senador Matías Walker (Ind-Evópoli) abordó el paro de distintos gremios de transporte que ha generado bloqueos parciales en distintas rutas del país, y cuestionó la respuesta del Gobierno frente a las demandas de esta agrupación.

En conversación con Hoy es Noticia, el legislador sostuvo que el anuncio del Ejecutivo para limitar a $20 el alza de los combustibles durante los próximos tres meses fue considerado insuficiente por los gremios.

Tras ello, llamó a instalar una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo y evitar nuevas interrupciones en las carreteras, agregando que “lo que no puede aceptar el Gobierno son medidas de fuerza. Yo espero que eso no sea necesario, que prevalezca el diálogo”.

Además, el representante de la región de Coquimbo apuntó a las consecuencias del alza de las bencinas en marzo del presente año y sostuvo que el Ejecutivo debe reconocer el impacto que tuvo esa medida en el bolsillo de las familias.

“Haría muy bien que el gobierno dijera que se dieron cuenta de que esto provocó un shock, un impacto muy importante, el cual todavía no nos recuperamos (…) Hay que reconocer los errores”, sentenció.

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En esa misma línea, cuestionó los efectos de la medida y sostuvo que “el bencinazo fue un tremendo error“.

Incluso, llamó a las agrupaciones a sostener conversaciones con el Gobierno para llegar a una buena solución y de esa forma evitar nuevas interrupciones en las rutas.

“Decirle a mis amigos dirigentes del transporte que hay que sentarse a conversar. No más bloqueo de carreteras“, dijo.

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Una de las medidas que propuso Walker es extender la cobertura del Bolsillo Familiar Electrónico, el que actualmente es dirigido a los hogares más vulnerables. Tras esto, planteó que este beneficio también se le otorgue a la clase media.

La medida apuntaría a “devolverle a las familias más vulnerables y de clase media lo que gastan en IVA, en los combustibles, en los medicamentos, en los alimentos, en la salud, en los artículos de primera necesidad”.