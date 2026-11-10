No se logra acuerdo con el Gobierno: Gremios de camioneros y transportistas confirman que sigue el paro

Durante la mañana de este martes comenzaron las movilizaciones convocadas por gremios de camioneros en distintos puntos del país ante el alza del precio de las bencinas.

Buses interurbanos y el movimiento No+Tag también se sumaron al paro del gremio de transportistas durante esta jornada, cortando por completo la Ruta 5 Sur en San Bernardo.

El paro ha provocado cortes parciales y totales en autopistas, al igual que una alta congestión vehicular en las calles afectadas. Frente a esto, el Gobierno organizó una primera mesa de diálogo con los representantes de los camioneros, la cual se extendió por alrededor de 40 minutos y terminó sin acuerdos.

Cabe recordar que entre las principales demandas de los transportistas están congelar el precio del diésel de forma temporal y realizar modificaciones al MEPCO y al impuesto específico a los combustibles.

Representantes de camioneros se reunirán con Alvarado

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones Zona Centro-Sur, Freddy Martínez, fue quien confirmó que el paro continuará, y señaló que durante el miércoles se reunirán con el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, con el objetivo de buscar soluciones a la situación.

“Nos vamos a sentar mañana con el Gobierno, con la segunda autoridad de Gobierno, el ministro del Interior, Alvarado, quien entendemos que es una persona que tiene una vasta trayectoria política; por eso está en la posición que está, y tenemos la fe y la convicción de que ya ellos están enterados de todo lo que nosotros hemos solicitado”, afirmó.

El encuentro entre los representantes y Alvarado fue confirmado también por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, a la salida de la reunión.

Gobierno pidió deponer el paro de camioneros

Por otra parte, el vocero del movimiento No+Tag, Andrés Alarcón, señaló que otros gremios se incorporarán a las paralizaciones y que el Gobierno pidió deponer el paro mientras se trabaja en acuerdos. No obstante, la solicitud fue rechazada por los transportistas.

“Nos pidieron deponer el paro mientras ellos nos dan una solución. Van a trabajar para apurar lo más posible estas soluciones para el día de mañana; nos van a estar avisando para una pronta mesa de diálogo (…), pero mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban, el paro sigue a nivel nacional“, ratificó.

Además, detalló que en la mesa de diálogo no se logró avanzar “en ningún punto” de las medidas que pedían los gremios.