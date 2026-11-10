Producción de cobre anota su peor enero a septiembre en al menos 20 años y Chile se encamina a bajar de los 5 millones de toneladas

La producción de cobre en Chile sigue en caída. Entre enero y septiembre de este año, el país produjo 3.633.100 toneladas métricas de cobre fino, un 8,5% menos que en igual período de 2025, según cifras provisorias de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Se trata del nivel más bajo para esos nueve meses desde al menos 2006.

La cifra se ubica 175.800 toneladas por debajo del peor registro anterior de la serie, el de 2011, cuando la producción de enero a septiembre alcanzó 3.808.900 toneladas. Frente al máximo de 2015, de 4.293.000 toneladas, la caída es de 15,4%.

La baja se ha ido profundizando con el paso de los meses. Hasta agosto, la producción acumulaba una caída de 7,7%, que con los datos de septiembre se amplió a 8,5%. En lo que va del año, solo en junio la producción superó a la del mismo mes de 2025.

En septiembre, la producción llegó a 385.100 toneladas, una baja de 15% en doce meses, lo que lo convierte en el septiembre de menor producción desde al menos 2006. El registro es incluso inferior al de septiembre de 2006, cuando se produjeron 392.500 toneladas, el nivel más bajo hasta ahora para ese mes.

El dato se suma al de agosto, cuando la producción llegó a 366.300 toneladas, el mes de menor producción en al menos dos décadas. Hasta ahora, los meses con los registros más bajos de la serie correspondían a febreros, que tienen menos días, o a períodos marcados por huelgas, como febrero de 2017, durante la paralización de Escondida.

NEGOCIOS La producción de cobre de Chile cae 8,5% y anota su menor nivel de los últimos 20 años Producción de cobre de mina entre enero y septiembre de cada año, 2006-2026, en miles de toneladas métricas de cobre fino. Enero-septiembre 2026 3.633,2 mil t Frente a 2025 −8,5% Frente al máximo (2015) −15,4% 4.500 4.000 3.500 3.000 4.293 3.633 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fuente: Cochilco. Elaboración: CNN Chile.

Chile se encamina a cerrar 2026 con menos de 5 millones de toneladas

Con estos resultados, Chile se encamina a cerrar el año bajo los 5 millones de toneladas. Para superar esa cifra, la producción del cuarto trimestre tendría que alcanzar 1.366.800 toneladas, lo que implica una caída máxima de 3,5% frente al mismo período de 2025. Si en los últimos tres meses del año la producción cae al mismo ritmo que en lo que va del año, 2026 cerraría con cerca de 4,93 millones de toneladas.

La estimación es similar a la de Cochilco, que en su último informe de tendencias del mercado del cobre proyectó una producción de 4,94 millones de toneladas para este año, un 8,4% menos que en 2025.

Desde al menos 2005, Chile no ha producido menos de 5,25 millones de toneladas de cobre en un año. El registro más bajo de ese período fue el de 2023, con 5.250.400 toneladas, mientras que el más alto se alcanzó en 2018, con 5.831.600 toneladas. El año pasado, la producción fue de 5.388.000 toneladas.

Escondida explica cerca del 38% de la caída nacional

La caída de este año se explica en gran parte por Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, operada por BHP. Entre enero y septiembre produjo 891.300 toneladas, un 12,5% menos que un año antes, y explica cerca del 38% de la baja nacional. Solo en septiembre, su producción cayó 20,9%.

Otra operación de BHP, Spence, registró la mayor caída porcentual entre las grandes faenas, con un retroceso de 25,7% en el año, hasta las 146.500 toneladas. En tanto, Centinela, de Antofagasta Minerals, acumula una baja de 18,8% entre sus operaciones de óxidos y sulfuros, antes de la huelga que comenzó el 7 de octubre, lo que podría afectar aún más sus cifras del último trimestre.

Las divisiones propias de Codelco, por su parte, produjeron 853.000 toneladas, un 9% menos que en igual período de 2025. Dentro de la estatal, El Teniente acumula una baja de 17,1% en el año, mientras que Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales cayeron 28% en septiembre y 9,7% en el acumulado. Solo Andina, con un alza de 3,6%, y Salvador, con 2,6%, aumentaron su producción.

Otras operaciones relevantes también registraron caídas. Collahuasi produjo 280.600 toneladas, un 5,6% menos, mientras que Zaldívar retrocedió 14% y Candelaria 11,5%. Entre las grandes operaciones, solo Quebrada Blanca, con un alza de 17,8%, y Anglo American Sur, con 7,1%, crecieron entre enero y septiembre.

Caída de la producción reabre debate sobre inversión minera

La caída de la producción ha estado en el centro del debate en los últimos días. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anticipó que este año Chile bajaría de los 5 millones de toneladas, algo que atribuyó a la falta de inversión durante las discusiones del royalty y la Constitución, a las demoras en los permisos ambientales y a la menor ley de las minas chilenas. A ello se sumaron temporales y accidentes que afectaron la producción.

En el caso de Codelco, el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, estimó que la estatal cerrará el año con una producción de cerca de 1,2 millones de toneladas y afirmó que en los últimos diez años la empresa nunca cumplió sus proyecciones. Según Fontaine, la compañía invirtió US$ 32.000 millones en los últimos ocho años, mientras su producción caía desde 1,7 millones de toneladas.

Pese a la menor producción, el alza del precio del cobre ha permitido sostener los ingresos del país. Las exportaciones de cobre acumulan un aumento en el año, mientras que Mas proyectó que la recaudación fiscal por la minería superará los US$ 10.000 millones en 2026, un récord. Según el biministro, las propias mineras anticipan que el próximo año la producción volvería a superar los 5 millones de toneladas.