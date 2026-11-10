Ante el alza de precios: UDI propone reducir en un 50 % el impuesto a los combustibles

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo reducir el impuesto específico a los combustibles en un 50 %, tras las alzas en los valores de la gasolina.

El anuncio del proyecto de resolución se da en medio de la paralización que gremios de camioneros iniciaron durante esta jornada, en busca de que el Gobierno cumpla con las medidas solicitadas para enfrentar los altos precios de los combustibles.

Respecto a la iniciativa, el diputado Omar Sabat señaló que “desde la UDI estamos por bajar o eliminar impuestos que son injustos para todos los chilenos. El impuesto específico a los combustibles fue creado hace muchos años después de un terremoto, pero se quedó de manera permanente”.

“Hoy está afectando la conectividad, la economía y la vida diaria de nuestros compatriotas, porque cada vez que suben los combustibles, también suben las compras en los supermercados y las ferias. Aquí hay que hacer un cambio profundo“, sostuvo.

En tanto, el parlamentario Eduardo Cretton explicó que el partido busca “reabrir el debate respecto del impuesto específico. El alza de los combustibles responde a una situación internacional, pero el Gobierno tiene herramientas para aliviar sus efectos”.

“No basta solamente con revisar el Mepco; también debemos analizar cómo se está aplicando este impuesto y buscar medidas que permitan ayudar a los camioneros y a las familias”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao alertó al Gobierno de que el aumento de los valores de los combustibles afecta especialmente a las regiones y zonas extremas del país.

“Cuando hacemos terreno, las familias resienten esta alza del combustible a través de todo lo que consumen. Detrás existe una cadena de valor y, cuando aumenta el combustible, se encarece el costo de la vida. Hacemos un llamado al Ejecutivo y al ministro de Hacienda a abrir esta discusión, porque las familias de Chile necesitan respuestas”, sostuvo.