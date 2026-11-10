Alerta por correos fraudulentos: Dirección del Trabajo advierte sobre mensajes que anuncian supuestas fiscalizaciones

La Dirección del Trabajo (DT) alertó a los empleadores sobre la circulación de correos electrónicos falsos enviados a nombre de la institución, en los que se informa el supuesto inicio de una fiscalización laboral.

El Servicio tomó conocimiento de esta situación luego de que algunas empresas consultaran por un mensaje de estas características. La Dirección del Trabajo informó que el correo reportado no fue enviado por la institución.

La DT recordó que sus correos oficiales se envían desde direcciones con dominio @dt.gob.cl. Si existen dudas sobre la autenticidad de un mensaje, la recomendación es consultar directamente con la Inspección del Trabajo correspondiente, utilizando los datos de contacto publicados en el sitio institucional.

Qué hacer si se recibe un correo sospechoso