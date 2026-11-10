La desarrolladora de Claude se acerca al Nasdaq: Anthropic fija un rango de entre US$ 70 y US$ 78 por acción

Anthropic, la compañía de inteligencia artificial que desarrolla el modelo Claude, fijó un rango de precio de entre US$ 70 y US$ 78 por acción para su salida a bolsa.

Según una nueva enmienda a su prospecto, presentada este martes 10 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa ofrecerá sus acciones en el Nasdaq Global Select Market, bajo el símbolo “ANT”.

La compañía colocará 825 millones de acciones Clase A. De ese total, 801,4 millones serán emitidas por la propia Anthropic, mientras que los 23,6 millones restantes corresponden a accionistas que venderán parte de su participación. Además, los bancos a cargo de la operación tendrán la opción de comprar hasta 123,75 millones de acciones adicionales.

Considerando el punto medio del rango, de US$ 74 por acción, las acciones ofrecidas por la empresa equivalen a unos US$ 59.300 millones. De concretarse en esos términos, sería la segunda mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia, solo detrás de la de SpaceX, que en junio recaudó US$ 75.000 millones.

Anthropic sumará US$ 26.000 millones mediante una colocación privada

En paralelo a la OPI, Anthropic contempla una colocación privada de acciones Clase N por US$ 26.000 millones con algunos de sus socios estratégicos. Google y Nvidia invertirán unos US$ 10.000 millones cada una, AMD unos US$ 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft cerca de US$ 1.000 millones cada una, y TSMC unos US$ 500 millones.

Según el documento, la compañía recibiría ingresos netos estimados de unos US$ 84.600 millones entre la oferta pública y la colocación privada. La cifra podría llegar a US$ 93.700 millones si los bancos ejercen su opción de compra adicional. La empresa destinará los recursos a capital de trabajo, gastos operativos, inversiones en capacidad de cómputo e infraestructura, contratación de personal y eventuales adquisiciones.

Tras la operación, Anthropic tendría más de 13.086 millones de acciones en circulación. Con el precio medio del rango, eso implicaría una valoración cercana a los US$ 970.000 millones, aunque la cifra podría ser mayor si se consideran las opciones y otros instrumentos que pueden convertirse en acciones.

La empresa tendrá una estructura de varias clases de acciones. Las Clase A, que se transarán en bolsa, tendrán un voto por acción. Una acción Clase F, en manos de una sociedad de los cofundadores, concentrará el 50,1% del poder de voto, mientras que una acción Clase T, controlada por el Long-Term Benefit Trust, un fideicomiso independiente, le permitirá elegir a la mayoría del directorio. Ninguna de estas dos clases tendrá derechos económicos.

Por ello, Anthropic será considerada una “compañía controlada” bajo las normas del Nasdaq, lo que le permitirá acogerse a exenciones de algunos requisitos de gobierno corporativo. La empresa está constituida como una corporación de beneficio público, una figura que la obliga a considerar, además del interés de sus accionistas, el impacto de sus decisiones en la sociedad.

Anthropic reportó ingresos por US$ 17.000 millones en el tercer trimestre

En cuanto a sus resultados, Anthropic reportó ingresos por US$ 17.000 millones en el trimestre terminado el 30 de septiembre, un crecimiento de 1.127% frente al mismo período del año anterior. En el mismo lapso, sus gastos en cómputo e infraestructura aumentaron 382%.

La compañía informó además que cuenta con más de 1.900 clientes que le generaron US$ 1 millón o más en ingresos en los últimos doce meses, y unos 250 que superaron los US$ 10 millones. Al 30 de septiembre, tenía US$ 95.600 millones en efectivo y equivalentes, además de US$ 36.300 millones en inversiones de corto plazo.

Al mismo tiempo, la empresa mantiene compromisos de gasto agregados por unos US$ 900.900 millones, principalmente asociados a capacidad de cómputo e infraestructura, que incluyen compromisos de compra y contratos de arriendo. La cifra refleja la magnitud de las inversiones que requiere el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los principales bancos a cargo de la operación son Goldman Sachs y Morgan Stanley. Según el prospecto, la mayoría de los accionistas actuales no podrán vender sus acciones durante 180 días tras la salida a bolsa, plazo que se extiende hasta 365 días para los cofundadores y algunos de los principales accionistas.