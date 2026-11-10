Primera dama y ministras del gobierno asistieron a cena antiaborto “Noche por la Vida”: María Pía Adriasola llamó a donar a la fundación

La primera dama, María Pía Adriasola, participó la noche de este lunes en la cena anual que organizó la Fundación Chile Unido, institución privada y sin fines de lucro que está en contra del aborto y otorga acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables.

La Fundación Chile Unido es una organización que promueve “constructivamente una línea de pensamiento en torno al respeto y cuidado de la vida, el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la promoción de la conciliación vida personal, familia y trabajo”, según señala su sitio web.

Cada año realizan la cena “Noche por la Vida”, que este 2026 se organizó en el Metropolitan Santiago, ubicado en la comuna de Vitacura, y contó con la asistencia de las ministras May Chomali (Salud) y Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), y del ministro Francisco Undurraga (Culturas), al igual que la del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende.

A esto se suma la participación del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva (REP), quien realizó en la cena de la fundación su primera aparición pública tras su polémica salida de la cartera.

La comida anual tenía como objetivo reunir fondos para el programa de Acompañamiento a Mujeres con Embarazos Vulnerables que ofrece la institución, para lo cual se cobró una entrada de $25.000.

El llamado de la primera dama a comprometerse con la fundación

La primera dama fue la invitada de honor al evento y realizó un discurso en el que llamó a aportar a la fundación y a comprometerse con ella.

“Ojalá podamos seguir apoyando y dándole mucha fuerza a toda esta iniciativa, a través no solo de meternos la mano al bolsillo, sino de comprometernos, quizás, a ser voluntarios”, sostuvo.

“Y entender que cada uno de nosotros suma algo que es demasiado importante, que es la vida de un niño que espera tener la oportunidad de vivir. Así que muchas gracias, mamás; muchas gracias, fundación, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación”, añadió.

La participación de la ministra de la Mujer

De acuerdo con Radio Bío Bío, Judith Marín fue invitada por la institución y asistió al evento fuera de su horario laboral como ministra de la Mujer.

“La presencia de la ministra en horario posterior a la jornada laboral se debe a una invitación realizada por la sociedad civil, al igual que en otras instancias en las que es considerada y de las que, por motivos de agenda, puede ser parte”, explicó la cartera.

Asimismo, señalaron que la fundación desarrolla diversas iniciativas que coinciden con la agenda del Ministerio: “La Fundación Chile Unido desarrolla iniciativas como el Programa de Conciliación Vida Personal, Familia y Trabajo, que acompaña a empresas y organismos públicos en la incorporación de buenas prácticas laborales. Esta materia está directamente vinculada con la agenda del Ministerio, que promueve mejores condiciones para compatibilizar la vida familiar y laboral de las mujeres”, afirmaron.