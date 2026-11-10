Revés para el Gobierno: Cámara rechaza partida de Interior tras críticas por reducción de fondos a Senapred

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, la tarde de este martes, la partida correspondiente al presupuesto presentado por el Gobierno para el Ministerio del Interior, cartera encabezada por Claudio Alvarado.

La partida de Interior concentró diversas críticas desde la oposición, dada la reducción que se contemplaba para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).

En concreto, se reducirá el presupuesto de Senapred de $842 millones a $584 millones para el próximo año, y, en el caso del programa, la disminución será más drástica (un 86 %), ya que bajará de $3.634 millones a $514 millones.

Debido a ello, la partida se rechazó al obtener 71 votos en contra y 71 a favor.

Durante la jornada, la Cámara Baja aprobó las partidas de los presupuestos de Presidencia, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República (CGR).

“El desgobierno tiene que aprender a prevenir”

Tras el rechazo, la diputada y timonel del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, vertió duras críticas en redes sociales en contra del Gobierno de José Antonio Kast.

“Rechazada la partida del Ministerio del Interior por reducir en un 86 % los recursos para la Ley Cholito y por recortar los recursos para Senapred en $900 millones. El desgobierno tiene que aprender a prevenir, en vez de siempre lamentar las crisis que ellos mismos crean”, arremetió.