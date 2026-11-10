Redactar con chatbots podría reducir un 55% las capacidades cognitivas de las niñas y niños

(EFE) – El uso de chatbots de inteligencia artificial (IA) para tareas de redacción podría reducir un 55 % las facultades cognitivas de los menores en áreas cerebrales vinculadas a la integración semántica, la creatividad y el autocontrol, advierte un informe realizado por una comisión de expertos publicado al margen del Foro de París.

El documento, titulado IA generativa y vulnerabilidades, fue entregado este mismo martes al presidente francés, Emmanuel Macron, durante la apertura de la novena edición del foro multilateral que se celebra en la capital francesa entre hoy y mañana.

El informe destaca el trabajo realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que introduce y documenta el concepto de ‘deuda cognitiva’ y demuestra que delegar la redacción en chatbots reduce en un 55 % la amplitud cognitiva en áreas cerebrales asociadas al razonamiento, la creatividad y el autocontrol ejecutivo.

“A esta constatación se suma una marcada falta de cuestionamiento de los resultados generados por la IA, en un contexto en el que más de un tercio de los franceses nunca verifica la información facilitada por sus herramientas de IA generativa”, indica el informe.

Otro punto destacado en el documento es el apego emocional hacia estas herramientas de la IA, propiciado sobre todo por fenómenos acentuados de antropomorfización y adulación.

Las investigaciones recogidas revelan que los sistemas de IA confirman las opiniones o conductas del usuario un 51% más a menudo que los humanos, manteniendo este respaldo complaciente incluso ante comportamientos de riesgo o ilegales.

En ese sentido, un 10,6 % de los alumnos franceses afirma tener un sentimiento de dependencia hacia herramientas de la IA, mientras que el 92% de los adolescentes reconoce pasar más tiempo con esas aplicaciones que el que desearían.

Por ello, el informe recomienda prohibir el diseño de interfaces que simulen empatía, culpa, celos o relaciones afectivas unilaterales creadas para generar apego o dependencia comercial. La idea sería tipificar esas respuestas como prácticas comerciales desleales y diseños engañosos.

El propio Macron se ha mostrado favorable a prohibir ciertos usos de la IA que se demuestren perjudiciales para los menores.

A falta de menos de seis meses para las elecciones presidenciales en Francia, el documento aborda el papel de la IA en un momento en que el 73% de los franceses la utiliza ya como medio de acceso a la información “a pesar de los sesgos, las alucinaciones y la ausencia de todo debate contradictorio en las interacciones”.

“La IA generativa se considera un 50 % más persuasiva que un artículo de prensa. Paralelamente, el 34% de las respuestas facilitadas por la IA a los votantes escoceses en las últimas elecciones contenía información errónea”, advierten los autores.

Otro de los aspectos destacados es la amplificación de las violencias digitales facilitada por la IA, según el documento.

“El 98% de los ‘deepfakes’ (creaciones con IA) producidos en línea son de carácter pornográfico, y el 99% de las personas afectadas son mujeres”, expone.

Asimismo, el informe cita un estudio realizado en 11 países que revela que 1,2 millones de niños declararon haber sido víctimas de ‘deepfakes’ de carácter sexual en 2025.

“En algunos países, esto representa a uno de cada 25 menores, es decir, el equivalente a un alumno por clase”, finaliza el documento.