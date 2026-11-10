Sierra Bella: Tribunal se declara incompetente en demanda de Irací Hassler para anular resolución de Contraloría

Esta jornada, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago se declaró incompetente para seguir tramitando la demanda de nulidad de derecho público presentada por la diputada Irací Hassler (PC) en contra del Fisco y de la Contraloría General de la República.

La acción buscaba revertir las sanciones derivadas del polémico sumario por la frustrada compra de la ex clínica Sierra Bella.

La resolución judicial, emitida este lunes 9 de noviembre, acogió la solicitud de incompetencia ingresada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El organismo argumentó que, debido a su condición de parlamentaria, la legislación señala que el asunto sea revisado en primera instancia por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva.

La controversia se originó en una resolución de Contraloría que aprobó el sumario administrativo y estableció la responsabilidad de Hassler por infracción al principio de probidad administrativa, con ocasión de la autorización de una operación inmobiliaria por más de 8.248 millones, respecto de inmuebles adquiridos meses antes por la vendedora en aproximadamente $2.231 millones.

La defensa de la exjefa comunal optó por allanarse a los argumentos del CDE sobre la jurisdicción de la causa. A raíz de esta aceptación voluntaria, formalizada por su equipo jurídico a fines de octubre, el tribunal capitalino resolvió liberar a la parte demandante del pago de las costas judiciales.

El abogado Leonardo Cofré aclaró en un escrito judicial que la aceptación de este cambio procesal no supone renunciar a las pretensiones de la congresista. En esa línea, sostuvo que “el allanamiento formulado se refiere de manera estricta y exclusiva a la incompetencia del tribunal, no constituyendo en caso alguno renuncia”.